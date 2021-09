Vorstoss Luzerner sollen Krienser Bäder übernehmen Die Hallenbad Luzern AG soll versuchsweise den Betrieb des Parkbads Kriens inklusive Gastronomie sowie das Hallenbad Krauer übernehmen. Dies fordert der Krienser FDP-Einwohnerrat Beat Tanner in einem Postulat. 06.09.2021, 05.00 Uhr

Die Hallenbad Luzern AG gehört der Stadt Luzern und betreibt das Hallenbad Allmend, die Tribschenbadi sowie das Waldschwimmbad Zimmeregg in Littau. Diese Bündelung von drei Bädern unter einer Führung habe sich bewährt, so Tanner. «Es zeigt sich, dass so die Kundenbedürfnisse viel besser und schneller befriedigt werden können.»