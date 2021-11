Luzerner Regierung zu den Vorteilen einer Rega-Basis im Entlebuch

Antwort auf Vorstoss Neue Basis im Entlebuch: Rega könnte bis zu 300 Mal ausrücken Zwei Luzerner Regionen sollen mit der Rega schneller erschlossen werden. Der Regierungsrat zeigt nun auf, wie viele Einsätze von einer neuen Basis jährlich geflogen würden und wie gross die Zeitersparnis bei Rettungen im Vergleich zu heute wäre. Susanne Balli Jetzt kommentieren 02.11.2021, 05.00 Uhr

Die Rega möchte für die Gebiete Entlebuch und Luzerner Hinterland eine neue Rega-Basis errichten. Aus diesem Grund wurde die Rega beim Kanton Luzern vorstellig, um gemeinsam zu prüfen, wie die notfallmedizinische Versorgung in der Region verbessert werden könnte. (wir berichteten). Das Projekt «Rega-Basis Entlebuch» sieht den Bau einer Einsatzbasis vor, bei der neben Rettungshelikoptern bei Bedarf auch ein Notarzteinsatzfahrzeug stationiert werden könnte. Damit könnte der Rega-Notarzt auch bei schlechten Wetterbedingungen ausrücken.

Die Rega setzt bei einer Rettungsaktion eine Seilwinde ein. Zvg / Limmattaler Zeitung

Wie stark eine neue Rega-Basis genutzt würde, zeigt nun der Luzerner Regierungsrat in einer Antwort auf eine Anfrage des SVP-Kantonsrates Bernhard Steiner (Entlebuch) auf. Der Regierungsrat geht davon aus, dass ab einer neuen Rega-Basis im Entlebuch schätzungsweise 250 bis 300 Primäreinsätze geflogen würden, die ansonsten wie bisher ab weiter entfernten Basen erfolgen würden. Bei Primäreinsätzen wird der Notarzt mit dem Rettungssanitäter zur Erstbehandlung des Patienten auf die Unfallstelle transportiert.

Im Jahr 2020 führte die Rega im Einsatzgebiet Entlebuch/Luzerner Hinterland gemäss der Antwort rund 200 Einsätze durch. Zudem berücksichtigte die Regierung in ihrer Berechnung auch noch Rega-Flüge in ausserkantonalen Gebieten (Bern, Ob- und Nidwalden), die künftig von einem potenziellen Standort im Entlebuch/Luzerner Hinterland aus durchgeführt würden.

Zirka 250 bis 300 Primäreinsätze

Das Einsatzgebiet einer neuen Basis in der Region Entlebuch würde sich grossräumig auf das gesamte Napfgebiet über die Kantonsgrenze hinweg erstrecken. Dies sowohl im Berggebiet wie auch im Bereich der Kantonsgrenzen Luzern-Bern, Luzern-Obwalden und Luzern-Nidwalden. Heute fliegt die Rega diese Einsatzgebiete ab den Rega-Basen Erstfeld, Wilderswil und Bern-Belp an.

Je nach Einsatzort ergäbe sich mit einer neuen Rega-Basis Entlebuch im Vergleich zu heute eine Zeitersparnis im Umfang von 5 bis 25 Minuten. Der Regierungsrat schreibt:

«Insgesamt ist damit zu rechnen, dass die Interventionszeit im Luzerner Hinterland im Normalfall rund 20 Minuten und im Entlebuch mindestens 10 Minuten kürzer würde.»

Zudem: «Bei grosser Auslastung ab Bern und Wilderswil oder bei schlechten Witterungsbedingungen wäre die Interventionszeit nochmals wesentlich kürzer.»

Die Rega betreibt in der Schweiz zwölf Helikopter-Basen sowie eine Partnerbasis in Genf. Seit August 2019 verfügt sie zudem über eine Trainingsbasis in Grenchen (SO). Die Rega verfolgt das Ziel, die Schweizer Bevölkerung innerhalb einer durchschnittlichen Interventionszeit von 15 Minuten zu erreichen.

Standort für Heliport noch offen

Unklar ist noch, welche Standorte für eine neue Rega-Basis Entlebuch in Frage kommen. Gemäss der Regierung wurden in einer Machbarkeitsstudie mehrere Standorte geprüft. Es sei aber noch mit keiner Gemeinde konkret Kontakt aufgenommen worden. Die Realisierung einer neuen Rega-Basis auf den Militärflugplätzen in Emmen oder in Alpnach komme nicht in Frage. In Emmen sei die zulässige Anzahl ziviler Flugbewegungen ausgeschöpft. Alpnach falle aufgrund der dortigen Platzverhältnisse weg.

Für die Realisierung eines Heliports müsse der Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt angepasst werden. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt entscheide bei nicht öffentlichen Flugplätzen abschliessend über Standort, Grösse und Betriebsumfang des Flugfeldes. «Der Kanton und die Gemeinden sind im Rahmen des Prozesses anzuhören», schreibt die Regierung. Auf kantonaler Ebene sind die Belange der Zivilluftfahrt im kantonalen Richtplan geregelt. «Eine neue Anlage erfordert eine Anpassung des Richtplans», heisst es weiter. Auf kommunaler Ebene müsse für ein Flugfeld eine Bauzone ausgeschieden werden.

Strenge Auflagen bei Baubewilligungsverfahren

Wie der Regierungsrat weiter schreibt, ist für den Bau eines Helikopterflugfeldes und einer Einsatzbasis «ein ausführliches und strenges Bewilligungsverfahren vorgesehen». So müsse das Vorhaben dem Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt entsprechen. Dieser bestehe aus zwei Teilen, dem Konzeptteil und dem Objektteil. Letzterer münde in einem Objektblatt. Dieses lege den Rahmen für künftige Aus- und Umbauten der Infrastruktur behördenverbindlich fest. Es enthalte Vorgaben für den Betrieb, zum Flugplatzperimeter, zur Lärmbelastung und Hindernisbegrenzung, zum Natur- und Landschaftsschutz sowie zur Erschliessung. «Fragen zu Natur- und Landschaftsschutz würden im Bewilligungsverfahren eingehend geprüft.»

