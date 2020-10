Debatte um mehr Transparenz in der Politikfinanzierung geht im Kanton Luzern weiter – SP reicht Vorstoss ein Die eidgenössische Transparenz-Initiative, die vor drei Jahren lanciert wurde, ist noch immer hängig. Darum soll jetzt der Kanton Luzern handeln, finden linke Parteien. Livia Fischer 06.10.2020, 05.00 Uhr

Was haben die Kantone Schwyz, Neuenburg, Genf, Tessin, Freiburg und Schaffhausen, das Luzern nicht hat? Sie kennen Transparenzregeln, wenn es etwa um die Finanzierung von politischen Parteien und Abstimmungskampagnen geht. Anja Meier, SP-Kantonsrätin aus Willisau, findet: «Auch Luzerner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben ein Recht, zu wissen, wer hinter politischen Parteien steht.» Darum hat sie nun beim Regierungsrat ihren ersten Vorstoss eingereicht. Mitunterzeichnet haben Mitglieder von SP und Grünen.

Anja Meier. PD

Konkret handelt es sich um eine Anfrage. So will Meier von der Regierung etwa wissen, wie sie die Auswirkung von Parteizuwendungen durch Privatpersonen und Firmen auf Abstimmungs- und Wahlergebnisse im Kanton Luzern einschätzt. Für die 23-Jährige ist klar: Die Grösse des Budgets ist ein wichtiger Faktor für die Sichtbarkeit einer Kampagne und hat somit einen grossen Einfluss auf ihren Erfolg. «Das gilt auch im Kanton Luzern, wo wohlhabende Akteure mitmischen und teure Kampagnen gefahren werden.»

Abhängigkeitsrisiko bei hohen Spenden

Um eine genaue Einschätzung des Ausmasses der Politikfinanzierung durch Private in Luzern vornehmen zu können, hofft Meier, dass die Regierung in ihrer Antwort Zahlen nennt. Denn: «Es geht nicht darum, dass Kleinspenderinnen und -spender blossgestellt werden. Kleine Beiträge sind irrelevant. Grossspenden ab 5000 Franken hingegen sind problematischer», fügt sie an und erklärt: «Hier können bei den Spendern gewisse Erwartungshaltungen bestehen, was zu direkten Abhängigkeiten der politischen Akteure führen kann.»

Für diesen Zweck fragt Meier dann auch, in wie vielen Fällen von 2015 bis 2019 bei den Steuererklärungen Abzüge von Privaten – und wenn möglich auch durch Firmen – für Zuwendungen an politische Parteien verzeichnet wurden und wie viele Personen mehr als 5000 Franken in Abzug brachten. Zur Erklärung: Gemäss dem Luzerner Steuerbuch sind Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien von den Staats- und Gemeindesteuern abziehbar, wobei der Abzug maximal 5300 Franken beträgt. «Wäre der Antwort der Regierung zu entnehmen, dass eine grosse Anzahl der Luzerner Steuerzahlenden grössere Beträge, also ab 5000 Franken, für Zuwendungen an politische Parteien abziehen würde, könnte dies als Indiz für ein erhöhtes Abhängigkeitsrisiko der hiesigen politischen Akteure gewertet werden», schlussfolgert die Willisauerin.

Noch gibt es keine kommunalen Sonderregelungen

Die Diskussion um mehr Transparenz in der Politikfinanzierung läuft schon lange. Die Linken reichten bereits mehrere Vorstösse ein, auf nationaler Ebene wurde vor drei Jahren die Transparenz-Initiative lanciert. 2018 empfahl der Bundesrat, die Initiative abzulehnen, weil er die Kantone in der Pflicht sah. Meier findet: «Eine schweizweite Regelung wäre die wirksamste Lösung, gerade weil die Bedeutung von finanziellen Mitteln für den Ausgang von Wahlen und Abstimmungen generell zunimmt.» Weil National- und Ständerat aber aktuell über einen Gegenvorschlag zur eidgenössischen Initiative debattieren und der Ausgang ungewiss ist, sei es wichtig, dass bereits jetzt im Kanton Luzern verbindliche Spielregeln diskutiert werden. «Unabhängig von nationalen Entwicklungen und ganz im Sinne des Föderalismus», so die SP-Frau.

Einen Schritt weiter ging Bern – die Hauptstadt hat nun als erste Stadt in der Schweiz ein Offenlegungsreglement. Ein wirksames Instrument mit dem nötigen Augenmass, wie Meier findet. Dass die Stadt Luzern diesem Beispiel folgt, ist derzeit ausgeschlossen. Zwar wurde im Luzerner Stadtparlament ein Postulat für eine gesetzliche Grundlage zur Offenlegungspflicht überwiesen, im Kanton Luzern sind kommunale Sonderregelungen in Sachen Parteifinanzierung aber nicht erlaubt.