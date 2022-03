L20-Vorstoss: Gemeinderat Horw prüft Standort für Buvette am See

Parlamentsentscheid Buvette nach Luzerner Vorbild am See in Horw? Gemeinderat prüft Standorte Irgendwo am See in Horw könnte es vielleicht noch diesen Sommer eine Buvette geben. Der Einwohnerrat hat einen entsprechenden Vorstoss der L20 überwiesen. Roman Hodel Jetzt kommentieren 31.03.2022, 22.51 Uhr

Ob Ufschötti, Inseli oder Nordpol – an mittlerweile sechs Standorten in der Stadt Luzern gibt es Buvetten. Sie leisten «einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität und sorgen für eine tolle Stimmung in der Stadt», schreibt die Horwer L20-Einwohnerrätin Larissa Lehner in ihrem Vorstoss. Diese tolle Stimmung soll es auch in Horw geben, wenn möglich noch diesen Sommer. Lehner sagte:

«Eine Buvette bringt Schwung in die Horwer Gastronomie und wirkt sich positiv auf die Sicherheit und Sauberkeit im öffentlichen Raum aus.»

Das Parlament hat den Vorstoss am Donnerstag mit 16 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung überwiesen. Unterstützung erhielt die L20 von der Mitte/GLP-Fraktion, dagegen waren SVP und FDP. Der Gemeinderat prüft nun mögliche Standorte am See. Im Vorstoss wird etwa die Grünanlage beim Eawag-Forschungsinstitut ins Spiel gebracht.

Die Buvette auf dem Inseli in Luzern – vielleicht gibt es so etwas bald auch in Horw am See. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2020)

Ursprünglich hatte Lehner das Begehren als Motion eingereicht. Doch laut Immobilien- und Sicherheitsvorsteherin Astrid David Müller (SVP) ist die Forderung nicht motionsfähig. Der Gemeinderat nehme diese jedoch als Postulat entgegen – was für die Motionärin in Ordnung war. Allerdings äusserte David Müller gewisse Bedenken betreffend Gleichbehandlung: «Es ist ein Unterschied, ob jemand nur bei schönem Wetter eine Buvette betreibt oder wenn jemand ganzjährig einen Gastrobetrieb führt mit all den Lohnkosten und beispielsweise auch Ausbildungsplätzen.»

SVP befürchtet Konkurrenz für Horwer Beizen

David Müllers eigene Partei opponierte dem Vorstoss gar – Reto von Glutz sagte: «Eine Buvette ist eine Konkurrenz für bestehende Horwer Betriebe.» Eine Aussage, die bei der L20 für Stirnrunzeln sorgte: «Konkurrenz belebt doch das Geschäft», sagte Charlotte Schwegler. Und Philipp Peter doppelte nach: «Auch ein Horwer Beizer kann sich bewerben.» Dies überzeugte Leo Camenzind im Namen der Mitte-/GLP-Fraktion: «Die Spiesse müssen aber für alle Gastronomen gleich lang sein.» Jürg Biese (FDP) warb dennoch für ein Nein und argumentierte mit dem Littering: «Schauen Sie mal an einem Sonntagmorgen auf dem Inseli vorbei, diese Sauerei dort!»

