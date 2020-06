Vorstossflut zu Corona: So wollen Luzerner Parlamentarier die Krise bekämpfen Der Regierungsrat hat die ersten Corona-Vorstösse beantwortet. In der grossen Übersicht zeigen wir Ihnen die wichtigsten Anliegen der Luzerner Kantonsräte. Roseline Troxler und Dominik Weingartner 16.06.2020, 14.00 Uhr

Die Kantonsratssession fand am 18. Mai wegen Corona in der Messe Luzern statt.

Bild: Nadia Schärli (18. Mai 2020)

Über 50 Vorstösse sind in den vergangenen Wochen zur Coronakrise bei der Luzerner Regierung eingegangen. Am Dienstagnachmittag informiert der Regierungsrat über seine Pläne zur Wiederankurbelung der Wirtschaft. Damit einher geht auch die Beantwortung eines grossen Teils der bislang eingereichten Corona-Vorstösse aus dem Parlament. Die Anliegen der Kantonsräte sind vielfältig und betreffen fast sämtliche Bereiche der Politik. In unserer Übersicht finden Sie die wichtigsten Anliegen im jeweiligen Politikfeld.

Mit zahlreichen Massnahmen wollen Luzerner Kantonsräte die wirtschaftlichen Schäden der Coronakrise abfedern. Auf der bürgerlichen Seite des Parlaments sind vor allem Bürokratie- und Regulierungsabbau die Hauptanliegen. So fordert eine Motion von Adrian Bühler (CVP, Eschenbach) von der Regierung einen Planungsbericht, der aufzeigen soll, wie kantonale Massnahmen die administrative Belastung von KMU reduzieren könnten. Gewerbeverbandsdirektor und FDP-Kantonsrat Gaudenz Zemp verlangt gar die Einführung einer Regulierungsbremse. Mittels Postulat fordert er die Erarbeitung eines Mechanismus, «welcher das übermässige Wachstum der Regulierungen bremst». Der Regierungsrat begrüsst in seinen Stellungnahmen diese Vorstösse und beantragt, beide für erheblich zu erklären.

Abgelehnt werden hingegen die Vorstösse von der linken Ratsseite. SP-Präsident David Roth forderte etwa, dass Firmen, deren Umsatz eine Million Franken nicht übersteigt, einen Teil der Mindest-Gewinnsteuer von 500 Franken zurückbekommen. Der Regierungsrat lehnt dies mit der Begründung ab, dass die «Begleichung einer Forderung von 500 Franken in den überwiegenden Fällen nicht existenzbedrohend» sei. Er verweist zudem auf die Unterstützungsmassnahmen des Bundes für KMU. Auch ein Postulat von Jörg Meyer (SP, Adligenswil), das einen Mietzinserlass für Geschäftsmieten von Kleinunternehmen und Selbständigerwerbenden fordert, lehnt die Regierung ab. Sie verweist einerseits darauf, dass es sich bei den Mietverhältnissen hauptsächlich um Vertragsbeziehungen zwischen Privaten handelt. Andererseits sei in dieser Frage der Bund gefordert, eine allfällige Lösung zu präsentieren, da es sich um eine gesamtschweizerische Problematik handle.

Auch die darbende Tourismusbranche ist ein Thema bei den Vorstössen. So fordert Samuel Zbinden (Grüne, Sursee), dass Unterstützungsgelder für Luzern Tourismus nur für nachhaltigen Tourismus eingesetzt werden dürfen. Der Regierungsrat hat der Tourismusorganisation 700'000 Franken für Marketingmassnahmen zur Verfügung gestellt. Zbindens Postulat lehnt die Regierung indes ab. Sie begründet dies mit dem Tourismusleitbild, mit dem bereits eine strategische Grundlage für die Tourismuspolitik im Kanton Luzern bestehe. Dort und in anderen Steuerungsinstrumenten sei die Nachhaltigkeit bereits verankert.

Dass die Kantonsfinanzen aufgrund der wirtschaftlichen Schäden der Coronakrise leiden werden, ist kein Geheimnis. Hauptgrund dafür sind die befürchteten massiven Steuerausfälle, die in erster Linie bei den Firmen erwartet werden. Nachdem sich die Einnahmen bei den juristischen Personen bereits im vergangenen Jahr nicht so gut entwickelt haben wie erwartet, dürfte es 2020 einen heftigen Dämpfer geben. In seiner Antwort auf eine Anfrage von Ludwig Peyer (CVP, Willisau), skizziert der Regierungsrat mögliche Auswirkungen auf die Kantons- und Gemeindekassen. Zusätzliche Lasten und Mindereinnahmen seien in vielen Bereichen denkbar, so die Regierung. «Die Höhe ist stark abhängig vom weiteren Verlauf der Coronakrise.» Da viele Massnahmen vom Bund oder von der AHV (Kurzarbeit) getragen würden, sei keine «übermässige Belastung der Gemeinden» zu erwarten. Jedoch müsse man mit «substanziellen Ausfällen bei den Steuereinnahmen» rechnen. Zurzeit würden die Folgen der Coronakrise für das laufende Jahr und die Folgejahre aufgearbeitet.

Laut dem Regierungsrat soll Ende Juni für das laufende Jahr eine erste Hochrechnung vorliegen. Für den Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2024 soll es Ende August erste Zahlen geben. Die Regierung hält jedoch fest: «Die Kreditfähigkeit des Kantons Luzern ist dank der Schuldenbremse gewährleistet.» Die Schuldenbremse ist auch Thema einer Anfrage von Michèle Graber (GLP, Udligenswil). Sie wollte wissen, welche Auswirkungen die Coronakrise auf dieses Finanzinstrument hat. Die Regierung schreibt in ihrer Antwort, dass sie prüfen wird, ob «gewisse Aufwände oder Erträge als ausserordentliche Positionen ausserhalb der Schuldenbremse zu verbuchen sind». Ein Sparpaket oder eine Steuererhöhung dürfte es nicht geben: «Unser Rat ist klar der Meinung, dass für das Jahr 2021 weder eine Steuererhöhung noch ein Sparpaket verantwortet werden können, um die Steuerausfälle zu kompensieren», schreibt die Regierung. Solche Massnahmen würden die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie «massiv verstärken, mit verheerenden sozialen Folgen».

Einige Vorstösse, die alle aus linker Feder stammen, zielen auf soziale Themen ab. Mehrere Postulate empfiehlt die Regierung, für teilweise erheblich zu erklären. Darunter der Vorstoss von Marcel Budmiger (SP, Luzern). Er fordert, dass der Betrag der Individuellen Prämienverbilligung der Krankenkassenprämie für die nächsten zwei Jahre um 50 Prozent erhöht wird. Dies ist laut der Luzerner Regierung zwar nicht möglich, da nur maximal der Wert der effektiven Prämie ausbezahlt werden könne, heisst es in der Stellungnahme. Die Regierung empfiehlt aber Personen, deren Einkommenssituation sich aufgrund der Covid-Krise verschlechtert hat und die Schwierigkeiten haben, ihre Krankenkassenprämie zu bezahlen, mit der Krankenkasse das Gespräch zu suchen. «Sofern für das Jahr 2020 bereits ein Gesuch um Prämienverbilligung gestellt wurde, kann eine Neuberechnung aufgrund von veränderten Verhältnissen verlangt werden», heisst es in der Antwort. Sei noch kein Gesuch gestellt worden, könne ein neues Gesuch mit einem pro-Rata Anspruch ab Gesuchstellung eingereicht werden.

Nichts wissen will der Regierungsrat von einer Sistierung der «Schwarzen Liste» für säumige Prämienzahler, wie er auf eine Anfrage von Andreas Hofer (Grüne, Sursee) schreibt. Eine Sistierung sei weder rechtlich möglich noch sachlich angezeigt.

Simone Brunner (SP, Luzern) fordert von der Regierung Massnahmen zur Vorbeugung von Jugendarbeitslosigkeit. Ein Risiko sieht der Regierungsrat bei den Lehrstellen in einer möglichen Rezession. In diesem Fall sei ein Ausbau der Beratungsangebote nötig. Ein finanzieller Anreiz zur Schaffung von Lehrstellen könnte hingegen «falsche Signale setzen». Nichts wissen will die Regierung auch von einem bedingungslosen Grundeinkommen im Kanton Luzern, von einem doppelten Solidaritätsfranken pro Einwohner zur Bewältigung der humanitären Auswirkungen der Corona-Krise oder von einer Anhebung der Kurzarbeitsentschädigung für kleine Einkommen.

Mittels Postulat fordert FDP-Kantonsrat Stephan Betschen (Buchrain) Vorbereitungen, um eine zweite Ansteckungswelle «unter allen Umständen zu vermeiden». Die Luzerner Regierung beantragt, das Postulat erheblich zu erklären. Sie schreibt in der Stellungnahme, für sie stehe an erster Stelle, eine weitere Welle zu verhindern. Am wichtigsten sei dafür die Einhaltung der Schutzmassnahmen. Eine weitere wichtige Rolle spiele das Contact-Tracing. Dieses könne aber nur solange durchgeführt werden, «wie die Zahlen der positiv Getesteten relativ niedrig sind». Die Regierung führt aus, dass sie die Entwicklung im Kanton Luzern genau verfolgen werde. Dazu gehöre nebst der Beobachtung der Lageentwicklung auch eine gezielte Information der Bevölkerung und der zuständigen Kommission des Kantonsrats.

Die Regierung stellt dem Kanton ein gutes Zeugnis für die Bewältigung der Krise aus, wie sie in in der Antwort auf eine Anfrage von Jasmin Ursprung (SVP, Udligenswil) schreibt. «Rückblickend hat der Kanton sehr vieles richtig gemacht.» Falls es eine zweite Welle gebe, sollten aber «die Einschränkungen nach Möglichkeit im Allgemeinen und für Personen ab 65 Jahren im Speziellen weniger stark ausfallen».

Hannes Koch (Grüne, Luzern) will von der Regierung Antworten zur medizinischen Versorgung im Kanton Luzern. Die Antwort zeigt unter anderem, dass es 80 Plätze auf der Intensivpflegestation gibt. Die Auslastung sei noch immer tief. Daher findet die Regierung: «Es braucht deshalb zurzeit keine Vorgaben, wie viele Plätze für Covid-19-Patienten freigehalten werden müssen.» Nun würden die elektiven operativen Eingriffe sukzessive erhöht und «nach medizinischen Kriterien priorisiert». Wie aus der Antwort auf die Anfrage hervorgeht, stört sich die Regierung daran, dass die Kosten der Covid-19-Tests nicht von der Krankenversicherung, sondern von den Kantonen getragen werden müssen. Das sei unverständlich.

Helene Meyer-Jenni (SP, Kriens) fordert die Regierung auf, ein Massnahmenpaket vorzubereiten, um während des Fernunterrichts entstandene Lernrückstände von Schülerinnen und Schülern möglichst bald aufzuarbeiten. Daran sein man schon, findet die Regierung und lehnt das Postulat wegen Erfüllung ab. Die Regierung schreibt: «Die Lehrpersonen werden mit den Lernenden versuchen, allfällige Lernrückstände aufzuholen.» Aber sie räumt eint: «Dies wird nicht in allen Fällen möglich sein.» Damit die Lehrpersonen der Integrativen Förderung (IF) mehr Zeit haben für Schüler mit Lernrückständen, hat der Regierungsrat beschlossen, «den Gemeinden die Möglichkeit zu geben, das Pensum für IF-Lektionen im nächsten Schuljahr zu erhöhen». So darf das Mindestpensum für integrative Förderung im kommenden Schuljahr um zehn Prozent überschritten werden, heute sind bloss fünf Prozent möglich. Die Regierung erwartet dadurch über alle Schulen gesehen maximal zehn zusätzliche Vollpensen und Kosten von 1,5 Millionen Franken. Sie würden zur Hälfte vom Kanton Luzern und den Gemeinden getragen.

Innert kurzer Zeit haben die Luzerner Schulen auf Fernunterricht umgestellt. Wie der Regierungsrat in einer Antwort auf ein Postulat von Jonas Heeb (Grüne, Horw) ausführt, hat der Kanton Luzern die Umstellung gut bewältigt. Heeb fordert, dass basierend auf den Erfahrungen des Fernunterrichts ein Digitalisierungskonzept im Bildungsbereich erarbeitet wird. Die Regierung beantragt dem Kantonsrat eine Erheblicherklärung des Postulats. Sie findet, dass die Evaluation des Fernunterrichts in der kantonalen Digitalisierungsstrategie und einem nachfolgenden Digitalisierungskonzept vertieft werden sollen. Ausserdem führt die Regierung aus, was mit der Evaluation des Fernunterrichts erreicht werden soll. Es sind dies repräsentative Erkenntnisse, das Ziehen von Schlüssen, die Definition weiterer Massnahmen für das Bildungs- und Kulturdepartement und der Einbezug aller Bildungsbereiche und ihrer Akteure.

Gleich mehrere Kantonsrate beschäftigen sich in ihren Vorstössen mit Laien-Kulturvereinen. Georg Dubach (Triengen), künftiger Fraktionschef der FDP, verlangt von der Regierung einen befristeten Erlass der Gebühren für die Benutzung von kantonseigenen Probe- und Auftrittslokalen. Ausserdem soll der Kanton die Gemeinden auffordern, einen befristeten Erlass der Gebühren für die gemeindeeigenen Lokale zu erlassen. Die Regierung entgegnet: «Eine Einflussnahme auf die Gemeinden in diesem Zusammenhang halten wir nicht für angezeigt.» Ausserdem würden kulturelle Vereine als Dauermieter in kantonalen Schulanlagen einen ermässigten Tarif zahlen. Ein zweites Postulat von Dubach beinhaltet dieselbe Forderung für Vereine des Breitensports. Erneut macht die Regierung darauf aufmerksam, dass die Mietkosten tief seien. «Die Einnahmen ermöglichen es den Schulen, ihre Kosten durch die Vereinsnutzung zu decken. Sie erwirtschaften daraus jedoch keinen Gewinn.»

Keinen Gefallen findet der Regierungsrat auch an der Forderung von Urban Sager (SP, Luzern), einen kantonalen Entschädigungsfonds für betroffene Kunst- und Kulturschaffende zu erstellen. Er verweist auf die bereits getätigten Massnahmen von Kanton und Bund. Ausserdem stellt sich der Regierungsrat auch gegen Gagenzuschüsse für Konzertveranstalter. «Die Bevorzugung einer einzelnen Sparte gegenüber den weiteren Kulturschaffenden käme einer Umkehrung der bisherigen Kulturpolitik gleich», schreibt er in der Antwort zum Postulat von Urban Frye (Grüne, Luzern). Vielmehr verweist die Regierung in der Antwort auf eine weitere Anfrage, dass sich Kulturvereine an ihre Dachverbände wenden sollen, über welche die Bundesbeiträge verteilt würden.

Urs Dickerhof (SVP, Emmen) will von der Regierung ausserdem wissen, was diese gegen Unterschiede bei der Unterstützung zwischen Kultur und Sport tut. Die Regierung führt in der Antwort aus, dass der Breitensport «fast ausschliesslich durch den Einsatz von Lotteriegeldern und nur zu einem minimen Teil aus allgemeinen Mitteln» erfolge. Man wolle daher prüfen, Steuermittel bereitzustellen, «um aufgrund der aktuellen Krisenzeit zu erwartende negative Langzeitfolgen im Breitensport abzufedern».

Die Coronapandemie hat die Arbeit auch in der kantonalen Verwaltung verändert. Ein Grossteil der Kantonsangestellten blieb zu Hause und arbeitete im Homeoffice. In einer Antwort auf ein Postulat von André Marti (FDP, Willisau) schreibt der Regierungsrat, dass «70 bis 80 Prozent der rund 6000 Mitarbeiter» des Kantons während des Lockdowns im Homeoffice arbeiteten. Marti fordert in seinem Postulat den Regierungsrat dazu auf, zu prüfen, wie die Bedingungen für Homeoffice bei der Verwaltung optimiert werden können. Wie der Regierungsrat nun schreibt, sei Homeoffice in der Verwaltung kein neues Thema. «Bereits vor Ausbruch der Coronakrise war etwa ein Fünftel von zu Hause aus tätig.» Diese Quote sei im Vergleich der Zentralschweizer Verwaltungen «an der Spitze», so die Regierung. Dennoch wolle der Kanton die «positive Dynamik und die wertvollen Erfahrungen der letzten Wochen» nutzen, um vermehrt Anreize für Homeoffice zu schaffen.

Die Umsetzung bedinge aber «auch eine Haltungsänderung beziehungsweise eine Weiterentwicklung der Arbeitskultur». Die Grundlagen dafür seien mit der Anpassung der Personalverordnung per 1. Januar 2019 bereits gelegt worden. «Damit ein ‹mobil-flexibles› Arbeiten und das damit verbundene Desk-Sharing erfolgreich umgesetzt werden kann, braucht es Aufwertungen der heutigen Bürosituation wie Focusräume, ruhige Arbeitsplätze, Projekträume, informelle Begegnungszonen oder persönliche Ablagefächer», schreibt die Regierung weiter. Und: «Genau diese Infrastruktur wollen wir im zentralen Verwaltungsgebäude anbieten.» Dieses ist auf dem Emmer Seetalplatz geplant.