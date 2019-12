Vorwurf der Vergewaltigung: Mann vor dem Luzerner Kriminalgericht freigesprochen Das Kriminalgericht Luzern hat einen 39-jährigen Italiener vom Vorwurf der mehrfachen Vergewaltigung freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte für den Mann eine Freiheitsstrafe von 38 Monaten verlangt. Roger Rüegger 31.12.2019

Ein 39-jähriger Italiener ist von seiner ehemaligen Mitarbeiterin angezeigt worden. Er soll die Frau im Jahr 2014 zweimal in ihrer Wohnung in einer Luzerner Landgemeinde vergewaltigt haben. Ausserdem wirft sie ihm vor, es in seiner Firma ein weiteres Mal versucht zu haben. (Artikel vom 17. Dezember).