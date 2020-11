Wachsen auf der grünen Wiese: Pistor will in Rothenburg ausbauen – und benötigt dafür Landwirtschaftsland Die Pistor AG will in die Spitalversorgung investieren und braucht dafür mehr Logistik- und Lagerfläche. Dafür sollen in Rothenburg rund 31'700 Quadratmeter Land eingezont werden. Beatrice Vogel 21.11.2020, 05.00 Uhr

Auf dieser Wiese zwischen der Pistor AG und dem ACE Café in Rothenburg sollen ein Lager- und ein Logistikgebäude entstehen.

Bild: Manuela Jans-Koch (Rothenburg, 20. November 2020)

Seit rund 40 Jahren hat die Pistor AG ihren Sitz an der Hasenmoostrasse unweit des Bahnhofs Rothenburg Station. Das Unternehmen betreibt dort mit über 500 Mitarbeitenden unter anderem Lager für Tiefkühl-, Convenience-, Kühl- und Frischprodukte. Nun will die Pistor in den Bereich Spitalversorgung investieren. Das bisherige Wachstum konnte sie mit Landreserven decken, doch diese sind aufgebraucht. Deshalb braucht sie Land, um Lagerflächen für den neuen Geschäftszweig zu bauen. Direkt neben den heutigen Pistor-Gebäuden befindet sich ein Grundstück, auf dem die Firma einen Neubau erstellen möchte:

Alles anzeigen

Allerdings befindet sich das Grundstück in der Landwirtschaftszone. Um es zu bebauen, ist eine Umzonung und damit eine Teilrevision der Ortsplanung nötig. Die Einzonungspläne und der dazugehörige Bebauungsplan sind derzeit auf der Website der Gemeinde Rothenburg einsehbar, bis 15. Januar läuft die öffentliche Mitwirkung.

Zwei Gebäude auf 31'700 Quadratmetern

Konkret plant die Pistor auf einer Fläche von 31'700 Quadratmetern ein Lager- und Logistikgebäude mit doppelstöckiger Verlademöglichkeit. Direkt an der Hasenmoosstrasse ist ein Verwaltungsgebäude mit Tiefgarage – mit höchstens 372 Parkplätzen – geplant. Derzeit befinden sich viele Mitarbeitende der Administration im Homeoffice, doch die Platzverhältnisse in der Verwaltung seien schon vor der Pandemie eng gewesen, heisst es bei Pistor. «Durch die zukünftigen Projekte wird der Personalbestand in der Verwaltung nicht weniger», deshalb der Verwaltungsneubau. Die Gebäude werden maximal 30 Meter hoch. Vorgesehen ist, sie bis 2035 in Etappen zu erstellen respektive auszubauen.

Damit sich die Gebäude in die Umgebung einfügen, ist rundherum eine Begrünung geplant: Hochstammbäume, extensive Wiesen, Sträucher und ein Teich sollen das Grundstück ökologisch aufwerten. Auch die Flachdächer werden begrünt, die Erschliessungsflächen mit sickerfähigem Belag ausgestattet. Rund 2000 Quadratmeter des Grundstücks sind heute Fruchtfolgeflächen. Diese müssen von Gesetzes wegen kompensiert werden. Geplant ist, auf einem anderen Grundstück in Rothenburg – im Bürlimoos – eine entsprechende Fruchtfolgefläche zu schaffen.

Verkehrsaufkommen wird stark zunehmen

Durch den Ausbau werde sich die Zahl der Fahrten der Pistor AG ab 2030 verdoppeln, heisst es im Verkehrsgutachten. Gesamthaft wird von zirka 1070 Lastwagenfahrten ausgegangen. Doch nicht nur Pistor bringt neuen Verkehr auf das Strassennetz: Die Hasenmoosstrasse erfahre 2030 eine Verkehrszunahme zwischen 78 und 108 Prozent im Vergleich zu 2020.

Die Lastwagenfahrten lassen sich kaum vermeiden. Umso mehr muss die Pistor darauf bedacht sein, dass Mitarbeitende mit dem ÖV zur Arbeit kommen. Laut Mobilitätskonzept ist jedoch der rund ein Kilometer weite Fussmarsch vom Bahnhof für viele zu weit. Rund 80 Prozent reisen mit dem Auto an, 15 Prozent mit dem ÖV und ganz wenige mit dem Velo. Allerdings wird laut dem Konzept eine Bewirtschaftung der Parkplätze und die Ausrichtung eines Ökobonus bei Verzicht auf einen Parkplatz mit der Eröffnung des neuen Parkhauses die Verkehrsmittelwahl beeinflussen. Und: Die Verbesserung des ÖV-Angebots ist geplant. «Wir sind sehr froh, dass der Bahnhof ausgebaut wird», sagt Pistor-Mediensprecherin Simone Burgener. Die Pistor biete seit Jahren einen Personalbus an, der auf den Fahrplan der SBB abgestimmt sei:

«Für viele unserer Mitarbeitenden beginnt die Arbeit jedoch sehr früh oder endet sehr spät, wenn das Angebot im ÖV nicht vorhanden ist.»

Umzonung entspricht dem Richtplan von Luzern Plus

Damit die Verkehrssituation im Gebiet Rothenburg Station auch in Zukunft verträglich bleibe, sind laut Valentin Kreienbühl, Ressortleiter Öffentliche Infrastruktur der Gemeinde Rothenburg, verschiedene Massnahmen geplant: «Auf den Kantonsstrassen sind ab Lohren bis zur Einmündung Hasenmoosstrasse sowie ab Gimmermee bis zum Kreisel Wahligen separate Busspuren vorgesehen.» Weiter sollen die Knoten rund um den Autobahnanschluss in Zukunft, je nach Bedarf, mittels Lichtsignalanlagen gesteuert werden. «Zudem ist der Umbau des Bahnhofs Rothenburg Station mit Ausbau der Hasenmoosstrasse im Bahnhofbereich in Planung.» Und ab dem kommenden Fahrplanwechsel hält bekanntlich der Regio-Express in Rothenburg Station.

Die Gemeinde Rothenburg sei erfreut über die Entwicklung der Pistor AG und stehe dem Projekt positiv gegenüber, so Kreienbühl weiter. «Das Traditionsunternehmen mit langjährigem Sitz in Rothenburg ist ein wichtiger Arbeitgeber für Rothenburg und für die Region von hoher Bedeutung.» Die geplante Umzonung entspreche den Vorgaben des Teilrichtplans Siedlungslenkung 2030 von Luzern Plus und werde vom Vorstand des Entwicklungsträgers als zweckmässig beurteilt.