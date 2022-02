Der Wels aus dem Sempachersee soll zum Speisefisch werden

Wachsender Bestand Berufsfischer und Fischforscher empfehlen Welse aus Sempachersee als Speisefisch zu etablieren – die Gastronomie ist eher skeptisch Die wachsende Welspopulation im Sempachersee beschäftigt die Luzerner Politik. Dabei gibt es für die Regulierung eine naheliegende Möglichkeit, sagen ein Forscher und ein Berufsfischer. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 17.02.2022, 16.30 Uhr

Der Berufsfischer Hans-Ueli Zwimpfer auf dem Sempachersee: Verfangen sich kleinere Welse in seinen Netzen, bietet er sie als Speisefisch an. Dominik Wunderli (15. Februar 2022)

Es gibt schönere Fische als der Wels. Seine Haut ist schuppenlos und schleimig, das Maul breit und von langen Barteln umringt. In einer ähnlichen Schönheitskategorie schwimmen zwar auch Heilbutt und Seeteufel. Aber im Gegensatz zum Wels gelten die beiden als Delikatesse. Dabei hätte auch der Wels Vorzüge. Kenner schätzen kleinere Exemplare von bis zu einem Meter Länge, bei denen das Fleisch von fester Konsistenz und praktisch grätenfrei ist.

«Wäre die Nachfrage nach dem Wels als Speisefisch grösser, könnte er durchaus gezielter von Berufsfischern gefangen und weiterverkauft werden», sagt Nicola Sperlich von der Abteilung Fischökologie und Evolution des ETH-Forschungsinstituts Eawag mit Sitz in Kastanienbaum.

Genau diese gezielte Befischung schwebt Sperlich bei der wachsenden Welspopulation im Sempachersee vor. Aktuell ist im Luzerner Kantonsrat ein Postulat hängig, das von der Regierung Lösungsvorschläge zur Regulierung des ursprünglich hier nicht verbreiteten Welses verlangt. Der Fisch profitiert von der zunehmenden Erwärmung der Gewässer, da er für die Entwicklung seiner Eier warmes Wasser braucht.

Sperlich: «Letztlich wäre es also am wirksamsten, wenn wir die Erwärmung umkehren könnten und die Gewässer wieder kühler würden. Da dies aber utopisch ist, sehe ich eine wirksame Bestandesregulierung lediglich in erhöhtem Befischungsdruck.» Der Forscher geht davon aus, «dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Welsfleisch vermehrt in der Gastronomie und letztlich auch im Detailhandel angeboten wird».

Unterschiedliche Meinungen zum Interesse an Welsfleisch

Was die Nachfrage in der Gastronomie betrifft, dämpft Moritz Rogger die Erwartungen. Der Verbandspräsident von «Gastro Region Sursee» spricht von einem bis dato geringen Interesse der Restaurantgäste. «Das dürfte wegen des nicht so guten Rufs des Welses wohl auch so bleiben.»

Weniger skeptisch ist der Sempacher Berufsfischer Hans-Ueli Zwimpfer, der in seiner gleichnamigen Seefischerei auch den Wels im Angebot hat. Vor allem Welse mit einem Gewicht von bis zu zehn Kilo und einer Grösse von etwa einem Meter seien sehr gute Speisefische, sagt Zwimpfer, der mehrere hundert Kilo Wels aus dem Sempachersee fängt. «Was ich im Direktverkauf oder für die Gastronomie an Wels anbiete, wird auch verkauft – und das zu einem guten Preis.» Meistens verkaufe er Filets, ab und zu auch ganze Welse, wenn sie klein genug seien.

Die kleinen Welse landen quasi als Beifang in den eher feinen Netzen der Berufsfischer, sagt Zwimpfer. Die grossen Exemplare würden die Netze aber durchbrechen. «Mit der Angel können die grossen Welse gezielter gefangen werden.» Während bei den grossen Tieren das Fleisch zu fettig sei, eignen sich die kleineren Fische sehr gut zum Braten, Grillieren oder Backen.

«Ich mache ab und zu auch Fischknusperli daraus, das geht wunderbar.»

Laut Zwimpfer biete der Wels deshalb durchaus Potenzial, sich noch mehr als Speisefisch zu etablieren.

Keine Verdrängung anderer Fische beobachtet

Nicola Sperlich kann Befürchtungen zerstreuen, wonach der Wels einheimische Arten verdränge. Das habe sich gemäss bisheriger Fachliteratur nicht bestätigt. Im Gegenteil: Da der Wels einfach fresse, was ihm vor das grosse Maul gerät, und er mit der Zeit auch keine Lieblingsspeise entwickle, seien die Fangzahlen regulärer Speisefische bislang stabil geblieben. Es sei schon nachgewiesen worden, dass der Wels auch nicht einheimische Arten wie den Sonnenbarsch bejagt. Weniger bekannt sei ein möglicher Verdrängungseffekt auf Raubfische mit ähnlichem Beuteschema. Bislang sei aber nicht beobachtet worden, dass etwa die Hechtbestände merklich zurückgegangen wären.

Noch ist beim Wels vieles unerforscht. Wann sich zum Beispiel der Tierbestand im Sempachersee auf natürliche Weise einpendeln wird, ist laut Sperlich ohne systemspezifische Daten nicht vorhersehbar. Aktuell laufe in der Schweiz kein Forschungsprojekt, das den Wels im Zentrum hat. Jedoch plant die Forschungsgruppe Flussfisch Ökologie der Eawag eine Studie zur Vernetzung und Genetik verschiedenster Fischarten in allen grossen Schweizer Flüssen des Rhein-Einzugsgebietes; also Rhein, Aare, Saane, Reuss und Thur. «Der Wels wird sicher eine der Fischarten sein, die in diesem Projekt im Fokus stehen.»

