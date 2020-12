Wachstum 100 Millionen für ein neues Gesundheitszentrum: Verträgt das kleine Vitznau ein solches Grossprojekt? Unternehmer Paul Schaub möchte in Gruebisbalm eine Burn-out-Klinik bauen. Das Konzept passt in die Zentralschweiz, sagt ein Experte. Derweil möchte der Gemeindepräsident die bis zu 130 neuen Arbeitsplätze nicht überbewerten. Niels Jost 10.12.2020, 05.00 Uhr

Elf Jahre Planung stecken im neuen Gesundheitszentrum Gruebisbalm. Der Baselbieter Unternehmer Paul Schaub möchte oberhalb von Vitznau Patienten mit Burn-out oder Erschöpfungsdepressionen behandeln. 100 Millionen Franken lässt er sich die sechs Holz-Neubauten samt Einrichtung kosten. Das Projekt wird von den Schutzverbänden akzeptiert.

Mit dem Gesundheitszentrum steht in Vitznau ein weiteres Grossprojekt in der Pipeline. Zur Erinnerung: Das ehemalige Hotel Flora im Dorf wird derzeit zu einem Campus für Forschung und Ausbildung umgebaut. Hinter dem visionären 20-Millionen-Projekt «Das Morgen» steckt der österreichische Unternehmer Peter Pühringer, der in Vitznau wohnt. Die Pühringer-Gruppe plant zudem ein neues Seminarhotel mit 24 Zimmern gegenüber dem Parkhotel.

Gemeindepräsident: Chance für die Nebensaison

«Derzeit läuft tatsächlich viel in Vitznau», bestätigt Gemeindepräsident Herbert Imbach (parteilos). Zu viel für das Dorf mit rund 1440 Einwohnern? Imbach verneint. «Es sind interessante Projekte.» So würden die Initianten von «Das Morgen» versuchen, die rund 60 Zimmer des Hotels auch in der Nebensaison belegen zu können. Dies mit Seminaren und den angebotenen Ausbildungen. Auch im neuen Gesundheitszentrum sollen die Patienten nicht nur wenige Tage, sondern mehrere Wochen behandelt werden. Imbach:

«Das ist für unsere künftige touristische Ausrichtung und die Belebung des Dorfes interessant.»

Die beiden Grossprojekte schaffen ausserdem neue Arbeitsplätze in der Gemeinde. Alleine beim Gesundheitszentrum dürften es zwischen 75 und 130 Vollzeit- und Teilzeitstellen sowie Ausbildungsplätze sein. Gemeindepräsident Imbach möchte diese nicht überbewerten. «Es ist gut, wenn wir im Dorf Arbeitsplätze anbieten können, um die Wertschöpfung zu steigern. Das gelingt jedoch nur, wenn genügend zusätzlicher Wohnraum vorhanden ist.» Imbach weist darauf hin, dass die Arbeitsplätze nicht nur von Vitznauern belegt werden dürften.

Weiter betont der Gemeindepräsident, dass Grossprojekte wie diese keine Sonderbehandlung erhalten bei der Baubewilligung. «Auch sie müssen das normale Verfahren durchlaufen.»

Bürgenstock, Chenot Palace, Cereneo: Viele Kliniken in Zentralschweiz

Das geplante Gesundheitszentrum Gruebisbalm reiht sich nicht nur in Vitznau in eine Liste neuer Grossprojekte ein. Auch im Nachbardorf Weggis wurde mit dem Chenot Palace in diesem Sommer ein Wellness- und Gesundheitstempel eröffnet. Den Umbau des Hotels hat sich die türkische Dogus Group einen dreistelligen Millionenbetrag kosten lassen. Bereits 2018 wurde auf der gegenüberliegenden Seeseite das Bürgenstock Resort eingeweiht. Kataris haben hier rund 500 Millionen Franken investiert. Während das Chenot Palace auf Detox und Stressabbau setzt, steht das Waldhotel auf dem Bürgenstock auf der Spitalliste und behandelt unter anderem Reha-Patienten. Ähnliche Behandlungen bietet die Cereneo-Klinik in Hertenstein und Vitznau an, welche ebenso auf der Spitalliste steht und der Pühringer-Gruppe angelehnt ist.

Dass nun viele Kliniken im Raum Vierwaldstättersee errichtet werden, ist kein Zufall, sagt Roland Lymann. Er ist Dozent für Wellness- und Gesundheitstourismus am Institut für Tourismus und Mobilität an der Hochschule Luzern – Wirtschaft.

«Gesundheitskliniken sind häufig dort angesiedelt, wo es landschaftlich attraktiv ist.»

Lymann sagt weiter: «Es ist erwiesen, dass eine attraktive Landschaft und eine gute Besonnung gesundheitsfördernd sind – nicht nur physisch, sondern vor allem psychisch», so der HSLU-Dozent.

Ein weiterer Faktor seien die politisch, wirtschaftlich und medizinisch guten Rahmenbedingungen der Zentralschweiz. Auch mit Blick auf das Kurhotel Sonnmatt in Luzern sagt Lymann: «Im Bereich von Wellness, Kur und Reha kann man hier von einem Cluster sprechen.» Das heisst: Die Region kann sich als Anbieterin verschiedener medizinischer und gesundheitlicher Dienstleistungen etablieren.

So soll das neue Gesundheitszentrum Gruebisbalm in Vitznau dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Der Markt für Burn-out boomt

Doch hat es in diesem Markt überhaupt noch Platz für einen weiteren Player wie das Gesundheitszentrum Gruebisbalm? Das detaillierte Betriebskonzept kenne er zwar noch nicht, doch grundsätzlich seien Angebote im Bereich Burn-out- und Depression-Behandlung gefragt, so Lymann. Das könnte sich wegen der Coronapandemie sogar noch verstärken. Reha-Behandlungen können betriebswirtschaftlich attraktiv sein. Bei Angeboten im Bereich der Prävention sieht der Experte für Gesundheitstourismus hingegen in der Nachfrage auf dem Markt noch Luft nach oben.

Tatsache ist gemäss Roland Lymann auch, dass die Gemeinden ein grosses Interesse daran haben, Gesundheitszentren anzusiedeln. Dies aufgrund neuer Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. Konfliktpotenzial, wie aktuell beim Massentourismus, ortet er keines. «Der Gesundheitstourismus ist ein leiser Tourismus. Die Patienten reisen nicht in Gruppen an und halten sich oft nahe der Klinik auf, sodass sie von der Bevölkerung kaum speziell wahrgenommen werden.» Der Experte bilanziert:

«Touristisch und gesamtwirtschaftlich sind das interessante Projekte.»