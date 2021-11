Wachstum Gemeinde Root will für 28 Millionen Franken neue Schulräume schaffen Die Einwohnerzahl der Gemeinde Root ist stark gestiegen. Die Exekutive plant neue Schulräume. Das zwingt die Gemeindeverwaltung zu einem Umzug: Sie soll neu im «D4 Business Village» unterkommen. Simon Mathis 23.11.2021, 16.16 Uhr

Blick auf das Dorf Root.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 23. November 2021)

Die Einwohnerzahl in der Gemeinde Root ist in den vergangenen drei Jahren stark gestiegen. So stark, dass die «Auswirkungen auf die Schulraumplanung merklich spürbar sind», schreibt der Gemeinderat in der aktuellen Ausgabe von «Info Root». Der Raumbedarf für die Primar- und Sekundarstufe stiege deutlich, sodass auch mehr Räumlichkeiten für Tagesstrukturen nötig würden.