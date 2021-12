Wärmeverbund Malters: Bau Heizzentrale gestartet

Wärmeverbund Malters Bau von Heizzentrale ist gestartet – Genossenschaft offen für weitere Mitglieder Die ersten Leitungen des neuen Wärmeverbunds Malters sind bereits im Boden verlegt. Die Zentrale wird künftig verschiedene Überbauungen mit Wärme versorgen. 27.12.2021, 15.34 Uhr

Der offizielle Startschuss für das klimaneutrale Wärmeverteilnetz in Malters ist gefallen. An einer ausserordentlichen Generalversammlung hat die Genossenschaft Wärmeverbund Malters beschlossen, den Baustart für die Heizzentrale und das Leitungsnetz im Dorfgebiet (Perimeter 1) einzuleiten. Die Zentrale wird in der Halle der Weibel AG an der Mettlenmatte 3 realisiert, heisst es in einer Medienmitteilung.

Blick auf die Gemeinde Malters. Bild: Boris Bürgisser (Malters, 3. April 2020)

Die ersten Leitungen seien bereits diesen Dezember in der Wohnüberbauung Oberfeld in den Boden verlegt worden. Die Wärmelieferung für die ersten Häuser der Genossenschaft ist im Winter 2022/23 vorgesehen. Das Leitungsnetz für das Industrieareal (Perimeter 2) ist derzeit in Planung. Ziel des Projektes ist es, in Malters ein CO2-neutrales Fernwärmenetz zu betreiben und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Anteilscheine à 5000 Franken

Die Genossenschaft ist laut Mitteilung breit abgestützt. Zu den Mitgliedern zählen etwa die Einwohnergemeinde Malters und die Landi Pilatus AG. Weitere Mitglieder sind gemäss Präsident Christof Studhalter willkommen. Anteilscheine à 5000 Franken können gezeichnet werden. Weitere Infos zum Verbund und zur Mitgliedschaft gibt's hier. (sma)