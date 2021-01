Schiessen und angeln Waffen Stampfli zieht aus der Luzerner Innenstadt weg – das sind die Gründe Mit Stampfli verlässt das letzte Waffengeschäft die Innenstadt. Der neue Standort in Littau ist autofreundlicher und bietet sogar Platz für eine Schiessanlage. Doch etwas wird dem Inhaber fehlen. Roman Hodel 04.01.2021, 12.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Chaotisch sieht es aus im Ladenlokal von Waffen Stampfli an der Zürichstrasse in Luzern. Überall stehen Zügelkisten herum. Viele Gestelle sind bereits leer geräumt, die Waffen allesamt abtransportiert. Einige ausgestopfte Tiere und diverses Zubehör für Angler erinnern aber nach wie vor daran, wer hier vor allem ein- und ausging: Jäger, Sportschützen und Angler. Hier Inhaber Martin Küng im ehemaligen Verkaufsraum:

Bild: Boris Bürgisser 31. Dezember 2020)

Seit Heiligabend ist das Geschäft geschlossen. Denn Waffen Stampfli zieht es an die Peripherie, genau genommen an die Grossmatte Ost 22 im Stadtteil Littau:

Bild: hor (4. Januar 2021)

Hier kann Inhaber Martin Küng die alte Rösterei von Hochstrasser Kaffee mieten, nachdem diese in einen Neubau nebenan gezogen ist. Für den Umzug macht der 48-Jährige drei Hauptgründe geltend:

Bessere Parkplatzsituation. «Unsere Kunden kommen meist mit dem Auto, weil sie oftmals Waffen dabei haben und entsprechend lieber direkt vor dem Geschäft parkieren wollen», sagt Küng. Doch vor dem jetzigen Lokal gebe es kaum Parkplätze – und sie seien oft besetzt. «Zudem ist es ja politisch ohnehin nicht mehr erwünscht, dass man mit dem Auto in die Innenstadt kommt», so Küng. In Littau verfüge man über acht eigene Parkplätze direkt vor dem Haus.

«Unsere Kunden kommen meist mit dem Auto, weil sie oftmals Waffen dabei haben und entsprechend lieber direkt vor dem Geschäft parkieren wollen», sagt Küng. Doch vor dem jetzigen Lokal gebe es kaum Parkplätze – und sie seien oft besetzt. «Zudem ist es ja politisch ohnehin nicht mehr erwünscht, dass man mit dem Auto in die Innenstadt kommt», so Küng. In Littau verfüge man über acht eigene Parkplätze direkt vor dem Haus. Werkstatt und Laden wieder unter einem Dach. Seit dem Umzug des Geschäfts im Jahr 2010 von der Hertenstein- an die Zürichstrasse war dies laut Küng nicht mehr möglich: «Damals lagerten wir die Werkstatt ins Seetal aus, weil unsere Handarbeit als Büchsenmacher nicht mehr mit den Bodenpreisen in der Innenstadt kompatibel ist.» In Littau wird die Werkstatt wieder neben dem Laden platziert sein. Dies macht mit Blick auf die Arbeitsabläufe auch Sinn.

Seit dem Umzug des Geschäfts im Jahr 2010 von der Hertenstein- an die Zürichstrasse war dies laut Küng nicht mehr möglich: «Damals lagerten wir die Werkstatt ins Seetal aus, weil unsere Handarbeit als Büchsenmacher nicht mehr mit den Bodenpreisen in der Innenstadt kompatibel ist.» In Littau wird die Werkstatt wieder neben dem Laden platziert sein. Dies macht mit Blick auf die Arbeitsabläufe auch Sinn. Platz für eine Schiessanlage. Am neuen Ort in einer separaten Halle plant Küng einen Pistolenstand für Instruktionsübungen oder auch zur Vorbereitung auf den Waffentragschein, allerdings frühestens auf Ende 2021. «In der Region Luzern fehlt ein solches Angebot», sagt er. Man muss hierfür ins Entlebuch, nach Zug oder Lungern fahren.

«Zum Glück» wenig Einfluss auf den Geschäftsgang hat laut Küng die Coronakrise: «Die zweimonatige Schliessung während des Lockdowns können wir zwar nicht mehr aufholen, aber seither läuft es ähnlich gut wie im Vorjahr.» Etwas ist ihm ganz wichtig: «Mit Corona hat unser Umzug nichts zu tun – diesen Entscheid habe ich schon zuvor gefällt.»

Fast 100-jährige Geschäftstradition

Zehn Jahre sind vergangen, seit Waffen Stampfli an die Zürichstrasse gezogen ist:

Bild: Boris Bürgisser (31. Dezember 2020)

Zuvor befand sich das Geschäft an der Hertensteinstrasse 42. Dort hatte Paul Bader vor 98 Jahren ein Waffengeschäft mit Büchsenmacherei eröffnet. Es wurde 1956 von Fritz Stampfli übernommen. Bei ihm startete Küng 1988 seine Lehre als Büchsenmacher. Nach Stampflis Tod 2006 übernahm er das Geschäft und gründete eine AG.

Mit dem erneuten Umzug verschwindet nun das letzte Waffengeschäft aus der Innenstadt. Erst 2019 hatte Zimmermann an der Winkelriedstrasse aufgegeben:

Bild: hor (4. Januar 2021)

Noch früher war Lichterlöschen bei Waffen Dahinden in Emmenbrücke. Dank dieser Konsolidierung bei den Waffengeschäften in der Region Luzern «sind wir überhaupt noch da», sagt Küng. Generell sei es schwieriger geworden. 2019 trat das verschärfte Waffenrecht in Kraft und gemäss Küng «macht Europa Druck mit dem Ziel, Privatpersonen die Waffe wegzunehmen». Dabei kämen gerade Frauen immer mehr auf den Geschmack, wie er sagt:

«Nicht zur Selbstverteidigung, sondern weil ihnen der Schiesssport Spass macht – aus Freude an Technik und Konzentration.»

Immerhin dürften ihm diese Kundinnen nach Littau folgen. Im Gegensatz zu den Touristen. Sie werden fehlen. «Vor allem die Chinesen waren immer fasziniert, denn Geschäfte dieser Art gibt's bei ihnen kaum.» Gekauft haben sie Sackmesser. Auch wenn dieser Umsatz überschaubar war – Küng will ihn kompensieren, mit einem neuen Webshop. Im Angebot sind auch Waffen, Raritäten etwa. Nur, dass diese bestimmt nicht nach Hause geliefert werden. Er sagt: «Auf keinen Fall – da muss man schon vorbeikommen und sich entsprechend ausweisen können.»