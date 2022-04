Kanton Luzern 660 Pistolen und Gewehre werden eingeschmolzen – die Waffensammelaktion war erfolgreich Bei vergangenen Waffensammelaktionen hat die Luzerner Polizei insgesamt 90 Tonnen Waffen eingesammelt. Am Samstag kamen etliche hundert Gewehre und Pistolen hinzu. Beim Augenschein in Luzern zeigt sich, dass zwar viele alte Waffen abgegeben, gleichzeitig aber immer mehr neue beschafft werden. Jonas Hess Jetzt kommentieren 23.04.2022, 19.30 Uhr

Josef Rust, Chef Fachbereich Waffen und Munition, zeigt die abgegebenen Schusswaffen im Armee-Ausbildungszentrum Luzern (AAL). Patrick Hürlimann, Luzern, 23. April 2022

Eine abgegebene Patrone aus dem Balkan, welche noch scharf ist. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 23. April 2022)

Josef Rust steht inmitten kleiner und grosser Kisten, welche tödliches Material enthalten. Gewehre, Pistolen, alte Dolche und Bajonette, aber auch Munition aller Art lagern darin. Rust greift in eine Kartonkiste und hält eine grosse Patrone in die Höhe. «Das ist eine jugoslawische Fliegerpatrone, welche noch scharf ist, deshalb ist die besonders gefährlich».

Abgegeben wurde das heikle Material am Samstag anlässlich der Waffensammelaktion, welche von der Luzerner Polizei regelmässig durchgeführt wird. Dabei können Bürgerinnen und Bürger ihre nicht mehr verwendete Waffe inklusive deren Bestandteile wie Munition kostenlos abgeben. Neben dem Armee- und Ausbildungszentrum Luzern konnten unter anderem auch in Sursee, Hochdorf oder Willisau Waffen abgegeben werden.

Josef Rust, fester Händedruck, stämmige Erscheinung, ist als Leiter des Fachbereichs Waffen und Sprengstoff für die Aktion zuständig. Der erfahrene Polizist hat seit 2009 schon drei Sammelaktionen durchgeführt. «Beim ersten Mal kamen über 3000 Waffen zusammen», erzählt er nicht ohne Stolz und schiebt sogleich eine weitere beeindruckende Zahl hinterher:

«Insgesamt sammelten wir 90 Tonnen ein, welche danach entsorgt wurden.»

Dies geschieht in einem Stahlwerk, welches nicht mit Namen genannt werden möchte. Die Karabiner und alten Sturmgewehre werden dort eingeschmolzen. Einen materiellen Wert hätten die alten Waffen in den allermeisten Fällen nicht mehr, so Rust. Auch Schützenvereine hätten kein Interesse daran: «Sie wollen mit modernen Waffen schiessen.»

Abgegebene Gewehre und Karabiner. Insgesamt kamen bei der Waffensammelaktion 660 Feuerwaffen zusammen. Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 23. April 2022

Kriegsangst sorgt für Waffenboom

Insgesamt sammelte die Polizei am Samstag 660 Feuerwaffen ein und spricht von einem «sehr positiven Fazit». Viele Waffen sind Karabiner, Ordonanzpistolen oder Sturmgewehre 57 (der Vorgänger der heutigen Armeewaffe). Letztgenanntes Sturmgewehr gilt nach heutigem Gesetz als verbotene Waffe und kann nur noch mit einer Ausnahmebewilligung erworben werden.

Welche Waffen sind verboten? Seit dem 15. August 2019 ist das neue Waffengesetz, welches an die EU-Waffenrichtlinien angepasst wurde, in Kraft. Gemäss dem Gesetz gelten neben diversen schweren Waffen wie Maschinengewehren oder Panzerfäusten neu auch leichtere Gewehre und Pistolen als verbotene Waffen. Dies bedeutet, dass sie nicht mehr mit einem Waffenerwerbsschein erworben werden können, sondern dafür eine Ausnahmebewilligung erforderlich ist. Unter die neu verbotenen Waffen fallen Pistolen mit grossen Magazin (mehr als 20 Patronen) oder Sturmgewehre mit grossen Magazin (mehr als 10 Patronen), zum Beispiel ein nicht im Dienstbüchlein eingetragenes Sturmgewehr 57, die zivile Version des Sturmgewehrs 90 (Stg 90) oder Kalaschnikows. Eine Ausnahme bildet die persönliche Ordonnanzwaffe (Stg 90, Armeepistole), welche Armeeangehörige nach dem Dienst behalten wollen. Mitte August 2022 läuft die dreijährige Nachmeldefrist der neu verbotenen Waffen ab. Urs Wigger, Mediensprecher der Luzerner Polizei, erklärt den Sachverhalt: «Wird nach dieser Frist durch die Behörden festgestellt, dass jemand eine solche Waffe nicht registriert hat, muss diese Person mit den entsprechenden weiteren Massnahmen und auch einer Anzeige bei der zuständigen Strafverfolgungsbehörde rechnen.»

Wer bereits ein solches Gewehr besitzt, muss eine Nachmeldung machen. Die Frist für die neu verbotenen Waffen läuft im August ab, deshalb mache eine Waffensammelaktion zum jetzigen Zeitpunkt Sinn, erklärt Josef Rust. «Wir haben nach dem Aufruf zur Sammelaktion sehr viele Nachmeldungen erhalten, das ist sehr gut.» Für ihn ist die gesamte Aktion «ein Dienst für die Bürgerinnen und Bürger». Es sei wichtig, dass die Leute ihre alten Waffen, welche irgendwo herumliegen, abgeben könnten.

Das sieht auch ein Mann mittleren Alters, welcher nicht namentlich genannt werden will, so. Er betritt das AAL mit einer Pistole in der Hand. Sie habe seinem Vater gehört «Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, die Waffe loszuwerden.» Auch ein älteres Pärchen will sich von ihrem Karabiner trennen. Seine Frau sei froh, dass er die Waffe nun abgegeben habe, sagt der Mann, welcher langjährige Schütze war. Er könne aufgrund seines Alters inzwischen sowieso nicht mehr schiessen.

Alex Hahn gibt eine amerikanische Pistole ab, welche seiner Mutter gehörte. Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 23. April 2022

Nicht von allen Waffen trennen will sich Alex Hahn. Der 76-Jährige hat lediglich eine alte Kleinpistole mitgebracht. Sie habe seiner Mutter gehört:

«Die Pistole lag lange Zeit entsichert in ihrem Nachttisch.»

Er finde die Waffe gefährlich und habe sich deshalb entschieden, sie abzugeben. Seine Ordonnanzwaffe werde er aber behalten, so der Krienser. «Man weiss ja nie, wenn die Russen kommen», sagt er und man weiss nicht, wie ernst er das meint.

Der Gedanke, die eigene Waffe angesichts des Ukrainekrieges nun doch zu behalten, sei verbreitet, glaubt Josef Rust. Auch im Allgemeinen sei ein Waffenboom spürbar, der durch die aktuelle Krise noch befeuert worden sei. Dies zeige sich an der Vielzahl ausgestellter Waffenerwerbsscheinen in den ersten Monaten dieses Jahres. Insbesondere junge Leute hätten Waffen für sich entdeckt. Auch wenn Rust keine Zahlen nennt, ist er überzeugt, dass derzeit mehr Gewehre und Pistolen erworben, als abgeben werden. Keine gute Entwicklung sei das, so Rust:

«Ich unterstütze das gar nicht, mit einer Faustfeuerwaffe muss man umgehen können.»

