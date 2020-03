Malters: CVP erobert Sozialvorsteheramt Alle Bisherigen in Malters wurden wiedergewählt. Um den fünften Sitz kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Sandra Monika Ziegler 29.03.2020, 18.15 Uhr

Mit 1291 Stimmen erhielt Sibylle Boos-Braun (FDP) die meisten Stimmen der Kandidierenden. An zweiter Stelle ist Claudio Spescha mit 1205 Stimmen. Der CVP-Politiker stellte sich erstmals zur Wahl und wird neuer Sozialvorsteher in Malters. Zum Resultat sagt er: «So viele Stimmen habe ich nicht erwartet. Einen solchen Rückhalt in der Gemeinde zu spüren freut mich sehr.» Viel Gewicht in seinem neuen Amt werde das Altersheimdossier haben und auch die Folgen des Coronavirus auf das Soziale, so Spescha. Ebenfalls bestätigt im Amt wurden Gemeinderat Daniel Wyss (FDP) und Gemeindeammann Marcel Lotter (CVP).