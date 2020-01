Wahlempfehlung von Manuela Jost (GLP) sorgt bei Stadtluzerner CVP für Diskussionen Soll die CVP die Stadtluzerner Baudirektorin Manuela Jost (GLP) bei den Wahlen 2020 unterstützen? Die Parteiversammlung sagte schliesslich Ja - hat aber einige Erwartungen an die Stadträtin. 16.01.2020, 23.17 Uhr

Manuela Jost. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern 31. März 2019)

(hor) Die Mitglieder der CVP haben am Donnerstagabend an der Parteiversammlung in Luzern grünes Licht gegeben für Listenverbindungen mit der FDP und der EVP bei den Grossstadtratswahlen - und zwar einstimmig, wie Präsidentin Karin Stadelmann auf Anfrage sagt. Am Mittwoch vor einer Woche hatten bereits die FDP-Mitglieder der Listenverbindung zugestimmt (wir berichteten). Ebenfalls einstimmig Ja sagte die Stadtluzerner CVP zur Wahlempfehlung von Sozialdirektor Martin Merki (FDP) als künftigen Stadtpräsidenten.