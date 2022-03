Wahlen 2023 Alle fünf Luzerner Regierungsräte dürften wieder antreten Es zeichnet sich immer mehr ab: Selbst der bald 66-jährige Paul Winiker verspürt Lust auf eine erneute Kandidatur für die Luzerner Regierung. Was bedeutet diese Konstellation für die Chancen der Linken? Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 11.03.2022, 05.00 Uhr

Am 19. Mai 2019 war die Luzerner Regierung komplett (von links): Paul WIniker (SVP), Reto Wyss, Guido Graf (beide Mitte), Fabian Peter (FDP) und Marcel Schwerzmann (parteilos). Graf, Wyss und Peter wurden im ersten Wahlgang gewählt, Winiker und Schwerzmann erst im zweiten. Bild: Dominik Wunderli (Luzern)

Die aktuelle Luzerner Regierung bildet die Bevölkerung schlecht ab. Der Frauenanteil beträgt 0 Prozent, parteipolitisch ist rund ein Drittel der Wählenden nicht vertreten, und das Durchschnittsalter des fünfköpfigen Gremiums liegt am Wahltag vom 2. April 2023 mit 58,2 Jahren fast 16 Jahre über dem Mittelwert. Umso wichtiger sei der Einzug einer linken Frau in die Regierung, betonte SP-Präsident David Roth am Mittwoch vor den Medien. Und stellte drei erfahrene Politikerinnen vor, die für die Genossinnen und Genossen den 2015 an die SVP verlorenen Sitz zurückholen sollen.

Dieses sowieso schon schwierige Unterfangen könnte nun zur «Mission Impossible» werden. Grund ist der offenbar bei allen fünf Exekutivmitgliedern vorhandene Wille, in gut einem Jahr erneut zu kandidieren. Das bestätigen mehrere Personen, die einen guten Draht ins Regierungsgebäude und in die Parteizentralen haben. Wer die Auftritte der fünf Männer in der jüngsten Zeit beobachtet, kann diese Einschätzung nachvollziehen. Amtsmüdigkeit bei Paul Winiker, dem mit bald 66 Jahren ältesten Regierungsrat? Fehlanzeige – im Gegenteil: Der SVP-Politiker hat einen Rücktritt auf Ende der Legislatur noch nie verkündet, er wirkt vital und dreht fast so fleissig Videos wie Guido Graf sein «Wort zum Freitag» schreibt.

Graf, der am 11. Juni 64 Jahre alt werdende Mitte-Politiker, ist neben dem im August seinen 46. Geburtstag feiernden jüngsten Regierungsrat Fabian Peter (FDP) der einzige im Gremium, der seine erneute Kandidatur schon mehrfach angekündigt hat. Reto Wyss (in Kürze 57, Mitte) tönte seine Bereitschaft, das 2019 vom parteilosen Marcel Schwerzmann übernommene Finanzdepartement gerne weiterführen zu wollen, zwar schon an, ein offizielles Ja zu einer vierten Amtsperiode steht aber aus. Marcel Schwerzmann, der bereits seit 15 Jahren im Regierungsrat sitzt, sagt das, was er bei Fragen nach seiner politischen Zukunft immer sagt: Er werde «zu gegebener Zeit entscheiden und kommunizieren». Wie die letzten Wahlen zeigen, tut er das jeweils spät und erst in Kenntnis der Pläne der politischen Gegner.

SVP dürfte ihren Sitz mit Winiker locker verteidigen

Die fünf aktuellen Regierungsräte können bei einer erneuten Kandidatur neben ihrer immensen Erfahrung aus vielen Wahlkämpfen auch auf den Bisherigen-Bonus zählen. Ein amtierender Regierungsrat wird, wenn er keine groben Fehler gemacht hat, in der Regel wiedergewählt, allenfalls erst im zweiten Wahlgang.

Im Fall des pensionierten Paul Winiker sprechen auch taktische Gründe für ein nochmaliges Antreten. Dank seiner Popularität dürfte die SVP ihren Sitz nämlich locker verteidigen können, während sie mit einem neuen Kandidaten stark zittern müsste. Kronfavorit Armin Hartmann ist zwar sehr dossiersicher, in der breiten Bevölkerung jedoch wenig bekannt. SVP-Präsidentin Angela Lüthold erwartet Winikers Entscheid nach den Sommerferien und sagt:

«Für die Partei wäre es natürlich gut, wenn er noch einmal kandidiert.»

Werde nur der SVP-Sitz frei, gebe es «einen sehr harten Kampf». Grösser wären die Chancen der SVP, wenn auch Marcel Schwerzmann abtreten würde. Das erwartet Lüthold jedoch nicht: «Mein Empfinden ist, dass er noch einmal antritt.»

Nicht kommentieren will die Kantonsrätin und Unternehmerin aus Nottwil eine in jüngster Zeit herum gebotene Strategie, die so lautet: Winiker und Graf könnten nach ein oder zwei Jahren gemeinsam abtreten und die Sitze von SVP und Mitte dank einem bürgerlichen Schulterschluss sichern. Andere Parteigrössen halten eine solche Taktik für durchaus möglich.

SP-Präsident: Erfolg von 2019 wird 2023 durchschlagen

Laut SP-Präsident David Roth ist der Bisherigen-Bonus nicht ausser Acht zu lassen. Er sei aber auch nicht allzu stark zu gewichten. So seien im Frühjahr 2020 vier der sieben bisherigen Krienser Stadträte entweder abgewählt worden oder hätten sich nach schlechten Resultaten im ersten Wahlgang freiwillig zurückgezogen. Ausserdem hätten sich die Stärkeverhältnisse bei den Kantonsratswahlen 2019 «massiv verschoben. Das wird nun mit Verzögerung auch bei den Regierungsratswahlen durchschlagen», glaubt Roth. SP, Grüne und GLP bauten ihren Wähleranteil bei den letzten Wahlen um 9,2 Prozent aus und gewannen 14 Kantonsratsmandate dazu.

Der 2011 ins Kantonsparlament gewählte Stadtluzerner nennt drei weitere Faktoren, die der SP im April 2023 in die Karten spielen könnten. Erstens werde sich die Frage nach einer Frauenvertretung «akzentuieren». Zweitens sei Marcel Schwerzmann bisher immer explizit als Finanzdirektor gewählt und von einem Grossteil der Bürgerlichen unterstützt worden. Jetzt, da er Bildungsdirektor sei, «könnte dieser Support wegfallen». Und drittens komme es auch darauf an, wer alles in den zweiten Wahlgang müsse.

Am meisten Erfahrung hat diesbezüglich Marcel Schwerzmann. Er musste 2011, 2015 und 2019 in Runde zwei – und wurde jeweils klar bestätigt.

