Wahlen 2023 Luzerner SVP hat die erfahrensten Kantonsräte – und muss viele ersetzen 29 der 120 Mitglieder des Luzerner Kantonsrats sind schon zwölf und mehr Jahre im Amt. Besonders viele Amtsjahre auf dem Buckel haben Angehörige der SVP. Was heisst das für die Wahlen? Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Ein knappes Jahr vor den Kantonsratswahlen vom 2. April 2023 wissen schon viele Politikerinnen und Politiker, ob sie erneut antreten oder ihr Mandat niederlegen wollen. Beispielsweise der zum Zeitpunkt der nächsten Wahlen während 20 Jahren im Parlament mitwirkende Pius Müller: «Ich verzichte auf eine weitere Kandidatur. Es war eine lehrreiche Zeit, sowohl menschlich als auch sachlich», sagt der 70-jährige SVP-Politiker aus Schenkon.

Bei Guido Müller, dem mit 21 Amtsjahren erfahrensten aller 120 Kantonsratsmitglieder, steht der Entscheid noch aus, wie der 64-jährige SVP-Politiker aus Ebikon sagt. Zwei weitere äusserst erfahrene SVP-Mitglieder treten hingegen wieder an: Vroni Thalmann (53) aus Flühli und Fraktionschef Armin Hartmann (44) aus Schlierbach, die beide eine fünfte Legislatur anstreben.

Guido Müller, Vroni Thalmann, Armin Hartmann. Bilder: PD / LZ

Die SVP ist es denn auch, in der in knapp einem Jahr exakt die Hälfte der 22-köpfigen Fraktion auf mindestens drei Legislaturen zurückblicken kann. Neben Pius Müller treten auch Toni Graber aus Schötz und Daniel Keller aus Udligenswil von der kantonalen Politbühne ab:

Pius Müller, Toni Graber und Daniel Keller (von links). Bilder: PD

Andere fällen ihren Entscheid erst noch oder reagieren nicht auf die Anfrage unserer Zeitung (siehe Grafik).

FDP-Urgesteine haben sich unterschiedlich entschieden

Auch bei der Mitte und der FDP gibt es Kantonsrätinnen und Kantonsräte, die Anfragen unbeantwortet lassen. Und es gibt solche, die sich entschieden haben, ihren Beschluss noch nicht öffentlich kundzutun. So Markus Gehrig, der im April 2003 zum ersten Mal an einer Kantonsratssession teilnahm. Er habe den Entscheid gemeinsam mit der Ortspartei gefällt, werde diesen aber «zu gegebener Zeit zuerst fraktionsintern kommunizieren», sagt der Mitte-Politiker. Andere wiederum wie der frühere FDP-Fraktionschef Rolf Born (59) aus Emmen machen sogar transparent, dass sie ihre letzte Legislatur in Angriff nehmen wollen.

Wie Born ebenfalls 16 Amtsjahre auf dem Buckel hat das älteste Mitglied des Kantonsrats, Irene Keller. Die ehemalige höchste Luzernerin und aktuelle Präsidentin der Aufsichts- und Kontrollkommission will ihre politische Tätigkeit im nächsten Jahr, wenn sie 73 wird, beenden. Die auf Rigi Kaltbad wohnhafte Freisinnige startete ihre Politkarriere 1987, als sie in den Gemeinderat von Vitznau gewählt wurde. 13 Jahre später wurde sie Gemeindeamtsfrau, weitere sieben Jahre später zog sie in den Kantonsrat ein.

Markus Gehrig, Irene Keller und Rolf Born (von links). Bilder: PD / LZ

Im Lager der Grünen und Linken gibt es nur eine offene Frage: Tritt Monique Frey, die mit 15 Amtsjahren erfahrenste Politikerin, noch einmal an? Die 56-jährige Emmerin muss im Falle eines Ja wie Hans Stutz aus Luzern an der Nominationsversammlung jedoch eine Zweidrittelmehrheit erreichen, weil die Grünen in ihren Statuten eine Amtszeitbeschränkung von zwölf Jahren festgesetzt haben.

Sie treten wieder an: Urs Brücker (links) und Hans Stutz, Monique Frey lässt eine Kandidatur offen. Bilder: PD / LZ

In der SVP-Fraktion politisieren sechs Pensionierte

Derart starre Regeln kennt die SVP, in der am meisten altgediente Parlamentarierinnen und Parlamentarier sitzen, nicht. Dafür birgt die aktuelle Konstellation in der Fraktion die Gefahr, dass bei mehreren Rücktritten viel Erfahrung und Wissen verloren gehen – und dass Mandate nicht verteidigt werden können, weil der Bisherigen-Bonus wegfällt. Und es gibt bei der SVP ein weiteres Risiko: die Überalterung. In keiner anderen Fraktion politisieren derart viele Rentnerinnen und Rentner, nämlich deren sechs. Hat die SVP also ein Nachwuchsproblem?

Mitnichten, sagt der kantonale Wahlkampfleiter Marco Frauenknecht. Er selber sei das beste Beispiel für die funktionierende Nachwuchsförderung, zu der die junge SVP einen wichtigen Beitrag leiste. Der 34-Jährige hat eine steile Politkarriere hinter sich und wurde 2020 ohne grosse politische Erfahrung in den Stadtrat von Kriens gewählt, wo er seither das Bildungs- und Kulturdepartement führt. Ausserdem sei es als Wahlkampfleiter sein «klares Ziel, Kandidierende aus allen Altersstufen auf den Listen zu haben. Unsere Mandatsträgerinnen und -träger sind auch im Pensionsalter gern gesehen im Parlament, da sie mit ihrer Erfahrung zum politischen Wohl des Kantons beitragen».

Marco Frauenknecht, Wahlkampfleiter der SVP Kanton Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 15. Juni 2020)

Der gelernte Schreiner und frühere Berufsmilitär mit Verwaltungserfahrung als Teamleiter bei der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur ist sich der Herausforderung, Kandidatinnen und Kandidaten mit Zugkraft zu finden, jedoch bewusst. In der Wahlkampfleitung der Kantonalpartei sitze deshalb ein Vertreter aus den Wahlkreisen, der als Bindeglied zu den Ortsparteien fungiere. Damit stelle man sicher, von den Ortsparteien in Bezug auf die Suche von Anwärterinnen und Anwärtern auf ein Amt im Kantonsrat einen entsprechenden Rücklauf zu erhalten. «Alle Wahlkreis- und Ortsparteien wissen, dass wir volle Listen wollen», sagt Frauenknecht. Und nennt als Ziel das Halten und Gewinnen von Sitzen – ein Wunsch, den sämtliche Wahlkampfleiterinnen und -leiter der Ausmarchung vom 2. April 2023 mit ihm teilen.

Sie treten wieder an: Hasan Candan, Ylfete Fanaj und David Roth (von links). Bilder: PD / LZ

