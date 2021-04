Wahlen Adligenswil: FDP nominiert René Lottenbach als Gemeinderatskandidaten Am 13. Juni findet in Adligenswil die Ersatzwahl für den zurücktretenden Gemeinderat Peter Stutz statt. Die FDP schlägt als Nachfolger den 58-jährigen René Lottenbach vor. Hugo Bischof 12.04.2021, 15.06 Uhr

René Lottenbach. Bild PD

Die FDP Adligenswil hat an ihrer Parteiversammlung vom 10. April René Lottenbach einstimmig als Nachfolger von Peter Stutz für die Gemeinderatsersatzwahl vom 13. Juni nominiert. Das teilte die Parteileitung am Montag mit. Peter Stutz (FDP) tritt Ende August nach vierjähriger Amtszeit zurück. Er amtete zuletzt als Finanzvorsteher.

Der 58-jährige René Lottenbach ist in Luzern geboren, in Weggis aufgewachsen und lebt seit 1999 in Adligenswil. Nach seinem Zahnmedizinstudium übernahm er eine Zahnarztpraxis in Luzern, die er bis heute erfolgreich führt. Er ist verheiratet und Vater vier erwachsener Kinder.

Von 2003 bis 2009 gehörte René Lottenbach dem Vorstand der FDP Adligenswil an und prägte die Partei als Co-Präsident beziehungsweise Vizepräsident. Von 1998 bis 2009 war er im Vorstand der Luzerner Zahnärzte-Gesellschaft, je zwei Jahre als deren Präsident beziehungsweise Vizepräsident. Von 2003 bis 2006 wirkte er zudem als Verantwortlicher für die Finanzen in der Kirchenpflege der reformierten Teilkirchgemeinde Meggen-Adligenswil-Udligenswil mit. In den darauffolgenden Jahren war er in den Vorständen der Ärztevereinigung Pulsus und des Curling Clubs Luzern City tätig. Seit 2016 ist René Lottenbach in der nun selbstständigen reformierten Kirchgemeinde Meggen-Adligenswil-Udligenswil im Kirchenvorstand für die Liegenschaften zuständig.

«Mit seiner Erfahrung als Unternehmer und seinen Kenntnissen im Immobilien- und Finanzbereich sowie auch im Gesundheitswesen bringt René Lottenbach das notwendige Rüstzeug für das anspruchsvolle Amt als Gemeinderat und für die anstehenden wegweisenden Projekte in unserer Gemeinde mit», schreibt der FDP-Parteivorstand in seiner Medienmitteilung.