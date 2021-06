Der Synodalrat der reformierten Kirche Luzern ist wieder komplett

Wahlen Der Synodalrat der reformierten Kirche ist wieder komplett Lilian Bachmann wurde im vergangenen Jahr überraschend zur Präsidentin des reformierten Synodalrats gewählt. Bei den regulären Wahlen wurde sie nun bestätigt. Neu in der Exekutive vertreten sind Lilli Hochuli und Norbert Schmassmann. Reto Bieri 24.06.2021, 16.01 Uhr

Nach den Gesamterneuerungswahlen vom April ist die neue Synode der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Luzern – also das Parlament – an der konstituierenden Sitzung am Mittwoch erstmals zusammengekommen. Dabei ist Lilian Bachmann als Präsidentin des reformierten Synodalrats – der landeskirchlichen Exekutive – bestätigt worden.

Der neu gewählte Synodalrat (v.l.): Lilli Hochuli, Ulf Becker, Lilian Bachmann, Florian Fischer und Norbert Schmassmann. Bild PD

Die Luzernerin war im November in dieses Amt gewählt worden, das sie seit dem Tod von Ursula Stämmer-Horst im Frühling 2020 interimistisch ausführte. Die Wahl im November erfolgte mit Nebengeräuschen: Obwohl Bachmann nicht kandidierte, zog das Kirchenparlament sie den beiden offiziellen Kandidaten vor. Dieses Misstrauensvotum führte zum sofortigen Rücktritt der Synodepräsidentin und des Vizepräsidenten.

Interimspräsident Fritz Bösiger wird gewählt

Neben Bachmann wurden am Mittwoch auch Florian Fischer aus Luzern (Vizepräsident) sowie Pfarrer Ulf Becker aus Reiden für weitere vier Jahre bestätigt. Zudem galt es, die beiden vakanten Departemente Recht und Finanzen zu besetzen. Neu in den Synodalrat gewählt wurden Lilli Hochuli, Pfarrerin in der Kirchgemeinde Hochdorf und Juristin, sowie Norbert Schmassmann aus Luzern, der abtretende Direktor der Luzerner Verkehrsbetriebe (VBL). Der nun komplett besetzte Synodalrat beginnt seine neue Legislatur am 1. Juli 2021.

Das neu gewählte Synodepräsidium mit Fritz Bösiger (Präsident) und Beatrice Barnikol (Vizepräsidentin). Bild PD

Das 60-köpfige Kirchenparlament wählte zudem Fritz Bösiger aus Ufhusen zum Präsidenten und Beatrice Barnikol aus Honau zur Vizepräsidentin der Synode. Bösiger hatte dieses Amt seit November interimistisch inne. Er zeigte in seiner Ansprache die Bedeutung der kirchlichen Arbeit in der Seelsorge, der Bildung, dem Dialog und dem Schutz der Schwachen auf, heisst es in einer Mitteilung. An der Herbstsynode vom 17. November 2021 werde die neu zusammengesetzte Synode erstmals Sachgeschäfte wie den Aufgaben- und Finanzplan beraten und beschliessen.