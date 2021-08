SVP Kanton Luzern: Oliver Imfeld tritt als Vizepräsident zurück

Wahlen Die Luzerner SVP braucht einen neuen Vizepräsidenten Oliver Imfeld tritt nach sechs Jahren als Vizepräsident der SVP des Kantons Luzern zurück. Die Ersatzwahl findet am 4. September statt. 16.08.2021, 14.24 Uhr

Oliver Imfeld tritt kürzer.

Bild: Boris Bürgisser (Horw, 1. Mai 2019)

Der 53-jährige ehemalige Horwer Einwohnerrat Oliver Imfeld tritt aus beruflichen Gründen als Vizepräsident der kantonalen SVP zurück. Der als Manager von DJ Bobo gekannt gewordene Unternehmer wollte ursprünglich schon vor eineinhalb Jahren kürzer treten, hat seinen Rücktritt dann aber aufgrund der Pandemie verschoben, heisst es im jüngsten Newsletter der Luzerner SVP. Bis Ende Jahr will Imfeld noch im Parteivorstand der SVP Schweiz bleiben. Ein Comeback schliesst er nicht aus: «Je nachdem, wie sich die nächsten zwei Jahre entwickeln, werde ich allenfalls auch einmal wieder für ein Amt zur Verfügung stehen.»

Die Ersatzwahl findet an der Delegiertenversammlung vom 4. September in Schenkon statt. Laut Präsidentin Angela Lüthold-Sidler schlägt die Parteileitung der Basis einen «politisch erfahrenen Mann» vor. Weitere Vorschläge können an der Versammlung spontan eingereicht werden.

Die Luzerner SVP setzt seit Jahren auf ein Co-Vizepräsidium. Neben Imfeld wird das Amt derzeit von Cornelia Birrer-Kirchhofer wahrgenommen. Die 47-jährige Bäuerin, Pferdezüchterin und Reitpädagogin trat Ende August 2020 die Nachfolge von Marco Frauenknecht an, der in den Krienser Stadtrat gewählt wurde. (nus)