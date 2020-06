Wahlen in der Stadt Luzern: So ticken die sieben Stadtrats-Kandidierenden

Zwei vakante Sitze – sieben Bewerberinnen und Bewerber: Der 2. Wahlgang am 28. Juni wird in der Stadt Luzern spannend. Wie denken die Kandidatinnen und Kandidaten über zentrale Fragen zur Zukunft der Stadt? Robert Knobel 14.06.2020, 19.00 Uhr

Franziska Bitzi

Die Innenstadt soll innert nützlicher Frist für alle erreichbar sein. Im dichten städtischen Raum ist das nur mit der Förderung von flächeneffizienten Verkehrsmitteln wie Bus und Velo möglich. Ich wünsche mir durchgehende Velospuren. Manuela Jost

Um Staus zu vermeiden, muss der ÖV durch Busspuren und Bus-Bevorzugungen gefördert werden. Schwachpunkte im Velo- und Fussverkehr sind zügig zu beheben. Als Steuerungsmittel ist die testweise Einführung von Mobility Pricing eine interessante Idee. Judith Dörflinger

Wir müssen die Lücken im Busnetz schliessen, es braucht durchgehende Busspuren. Mit der Förderung von Velostrassen und -wegen (z.B. Taubenhausstrasse) kann die Verkehrssicherheit für den Langsamverkehr erhöht werden.



Silvio Bonzanigo:

Die unbeschränkte Busbevorzugung führt bereits heute an den hochbelasteten Knoten zur Eigenbehinderung des Busverkehrs. Velofahren ist in Luzern nicht gefährlich. Das zu Fuss gehen ist einschränkungslos zu fördern; das hilft dem städtischen Verkehr am meisten. Skandar Khan

Ziel sollte es sein, den motorisierten Individualverkehr mittels autofreien Zonen zu reduzieren und das ÖV- und Velonetz zu verbessern. Der Fokus muss auf der Erschliessung der Agglomeration liegen. Jona Studhalter:

Das Ziel muss eine autofreie Stadt sein, in der alle dank ÖV, Velo und zu Fuss von A nach B kommen. Wir alle haben die ruhigen und sicheren Strassen während des Lockdowns genossen - bleiben wir dabei! Ruedi Schweizer:

Der ÖV ist in den Einklang mit der Automobilität zu fördern. Der Automobilist muss Möglichkeiten haben, mit einer Parkkarte im ganzen Kanton zu parken und mit dem ÖV in die Stadt zu gelangen. Wir müssen die Metrovariante mit der Zentralbahn in der Zukunft umsetzen.

Franziska Bitzi

Die Stadt hat in den guten Jahren überobligatorische Leistungen ausgebaut. Nach dem ersten Rechnungsabschluss mit AFR18, also im Frühling 2021, werden wir die Aufgaben gesamthaft überprüfen müssen. Es wäre nicht seriös, jetzt schon einzelne Bereiche herauszupicken. Manuela Jost

Die Diskussion von Massnahmen darf keine Tabus kennen. Die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft sind so zu gestalten, dass Arbeitsplätze und Steuersubstrat erhalten bleiben. Mit Investitionen der öffentlichen Hand werden Impulse für die Wirtschaft gesetzt. Judith Dörflinger

In den vergangenen Wochen haben wir erfahren, wie wichtig und wertvoll ein starker Staat für das Wohl unserer Bevölkerung ist. Heute ist deshalb nicht der Zeitpunkt, um über Sparvorschläge nachzudenken.

Silvio Bonzanigo:

Spardisziplin ist Pflicht. Bauvorhaben müssen etappiert werden (z.B. Velostationen). Schwach besuchte Angebote im Migrationsbereich und in der Seniorenarbeit sind einzustellen. Die externe Gutachter- und Expertentätigkeit ist einzufrieren. Skandar Khan

Die Stadt hat in den letzten Jahren sehr hohe Überschüsse generiert. Dieses Geld soll nun genutzt werden, um anstehende Projekte zu realisieren und die Menschen finanziell zu entlasten. Nur so können wir die Kaufkraft stärken, um nicht in eine Abwärtsspirale zu fallen. Jona Studhalter:

Bei jeder Budgetdebatte sparen und schwarzmalen, dann einen Überschuss erwirtschaften: Dies kann sich eine moderne Stadt bei einem Investitionsstau bei Schulhäusern nicht leisten. Wir müssten schon lange in die Zukunft investieren, aber besser jetzt als nie! Ruedi Schweizer:

Am ehesten spart man bei der Politik. In der Exekutive liegen 30 Prozent Salärkürzungen im Bereich des Möglichen. Auch müssen wir über die Schlüsselstellen bei EWL, VBL und Viva den Rotstift oben in der Teppichetage ansetzten.

Franziska Bitzi

Im operativen Bereich arbeiten wir gut mit dem Kanton zusammen. Dabei helfen persönliche Kontakte. Bei vielen politischen Diskussionen geht es um die unterschiedlichen Herausforderungen in der Stadt oder auf dem Land; dafür braucht es verschiedene Lösungen. Manuela Jost

Die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Kanton ist grundsätzlich konstruktiv und besser, als dies oft kolportiert wird. Wichtig ist, dass wir auf Gemeinsamkeiten aufbauen. Die effiziente Zusammenarbeit für den Durchgangsbahnhof zeigt, dass wir am gleichen Strick ziehen. Judith Dörflinger

Es stehen viele Projekte an, die unter Mitwirkung von Gemeinden und Kanton erarbeitet werden müssen. Zum Beispiel ein überregionales Gesamtverkehrskonzept oder die neue Theaterinfrastruktur. Die Stadt soll verstärkt den Lead übernehmen.

Silvio Bonzanigo:

Die Stadt muss sich ohne Vorbedingungen wieder dem Verband Luzerner Gemeinden anschliessen. Wegen der Zentrumslasten braucht es eine Sonderlösung zu AFR 18 für die Stadt. Luzern und die Agglomerationsgemeinden müssen geeint gegenüber dem Kanton agieren. Skandar Khan

Der Kanton hat bei einigen Projekten die Bedürfnisse der Stadtbevölkerung ignoriert. Es kann nicht das Ziel sein, die Positionen der Stadt an jenen des Kantons anzupassen. Als Stadt müssen wir klar formulieren, welche Haltung wir gegenüber kantonalen Projekten haben. Jona Studhalter:

Im Regierungsrat fehlt eine städtische Stimme: Dass man Dinge anders sehen kann, ist dem rein bürgerlichen Regierungsrat vom Land noch zu wenig bewusst. Deshalb ist es wichtig, dem Kanton selbstbewusst die eigene Sicht der Dinge darzulegen. Ruedi Schweizer:

Die Stadt hat Wünsche, der Kanton auch. Man muss sie nur aufeinander abstimmen. Beispiel Bypass und Spange Nord: Für mich ist das Projekt eine Fehlinvestition. Der Nord-Süd-Verkehr ist mit einem Axentunnel zu führen, statt durch die Stadtteile Luzern und Kriens.