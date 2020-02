Wahlen in Emmen: Sie sind die Generation der Teamplayer im Gemeinderat Ramona Gut-Rogger (FDP), Brahim Aakti (SP) und Patrick Schnellmann (CVP) sind erst seit kurzem Gemeinderäte in Emmen – und sie wollen es bleiben. Beatrice Vogel 27.02.2020, 11.30 Uhr

Von links: Brahim Aakti, Ramona Gut-Rogger und Patrick Schnellmann bei der Hochschule Luzern in der Viscosistadt.

Bild: Eveline Beerkircher, Emmenbrücke, 4. Februar 2020

Für sie wird der 29. März die erste eigentliche Gemeinderatswahl sein: Ramona Gut-Rogger (FDP), Gemeindepräsidentin von Emmen, wurde im vergangenen Herbst still gewählt. «Der Ausgang der Wahlen ist schon etwas unberechenbar, weil ich mich auf kein früheres Wahlresultat stützen kann. Aber ich bin guten Mutes und werde mein Bestes geben», sagt Gut. In der Bevölkerung werde es geschätzt, dass eine junge Frau Gemeindepräsidentin ist. Ihr Bekanntheitsgrad sei in den letzten Monaten merklich gestiegen: