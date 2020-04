Kommentar Stadtratswahlen in Kriens: Es ist Zeit für weitere Frauen Die Rücktritte langjähriger Stadträte bieten die Chance, den tiefen Frauenanteil in der Krienser Politik zu erhöhen. Stefan Dähler 14.04.2020, 17.00 Uhr

Es war ein Resultat wie es in der von Stabilität geprägten Schweiz selten vorkommt: Keiner der bisherigen Stadträte schaffte in Kriens im 1. Wahlgang die Bestätigung. Auffällig: Die Bürgerlichen schnitten schlechter ab als die Linken – insbesondere die CVP: Ihre beiden Kandidaten verpassten die ersten fünf Plätze.

Die Abgestraften haben ihre Lehren gezogen. Mit Lothar Sidler (CVP) und Matthias Senn (FDP) haben bis jetzt zwei langjährige Amtsträger ihren Rücktritt angekündigt. Im Gegensatz zum ersten Wahlgang gibt es nun auch Bestrebungen für eine bürgerliche Allianz in Runde zwei. Und die Zeichen verdichten sich, dass die CVP mit einer Frau antritt. Damit würden die Chancen der Partei, zumindest einen Sitz im Stadtrat zu verteidigen, steigen. Das zeigt auch das Resultat von Bildungsvorsteherin Judith Luthiger (SP), die im 1. Wahlgang als einzige Frau neben sieben Männern antrat und von den Bisherigen das klar beste Resultat erzielte.

Es wäre so oder so zu begrüssen, wenn das Volk eine Frau mehr zur Auswahl hätte. Umso mehr, weil Frauen nicht nur in der Krienser Exekutive, sondern auch in der Legislative klar untervertreten sind. Mit 20 Prozent ist der Frauenanteil so tief wie in sonst keinem Luzerner Gemeindeparlament. Nur die CVP/JCVP-Fraktion besteht mehrheitlich aus Frauen. Die Partei wäre also dafür prädestiniert, auch im Stadtrat für ein ausgeglicheneres Verhältnis zu sorgen.