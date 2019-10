Luzern, Zug, Nidwalden, Obwalden, Uri und Schwyz wählen. Verfolgen Sie den grossen Wahlsonntag aus Zentralschweizer Sicht in unserem Ticker.

Live Erste Resultate aus Luzern: Damian Müller (FDP) klar in Führung – Peter Keller in Nidwalden wiedergewählt – die Zentralschweizer Übersicht Luzern, Zug, Nidwalden, Obwalden, Uri und Schwyz wählen. Verfolgen Sie den grossen Wahlsonntag aus Zentralschweizer Sicht in unserem Ticker. Flurina Valsecchi und René Meier

12:27 Uhr

Endresultat aus dem Kanton Nidwalden: Nationalrat Peter Keller (SVP) ist wiedergewählt.

12:20 Uhr

Erste Zwischenresultate zu den Ständeratswahlen in Luzern:

12:15 Uhr

Nationalratswahlen Nidwalden: Peter Keller (SVP) liegt auch nach Auszählung der Gemeinde Wolfenschiessen in Front. Es fehlt noch die Gemeinde Stans.

12:07 Uhr

Die Ausgangslage in Schwyz:

Ständerat: Im Kanton Schwyz wird die SVP bedrängt, dies weil Ständerat Peter Föhn (SVP) sein Amt abgibt. CVP und FDP treten mit Regierungsräten, nämlich Othmar Reichmuth und Kaspar Michel, an. Nationalrat Pirmin Schwander soll Föhns Sitz sichern.

Nationalrat: Ein politisches Schwergewicht hat der Kanton Schwyz derzeit im Nationalrat, nämlich FDP-Präsidentin Petra Gössi. Sie tritt ebenfalls erneut an. Lesen Sie hier mehr zu den Nationalratskandidaten.

11:54 Uhr

Nationalrat Nidwalden: Nach Auszählung von 9 von 11 Gemeinden liegt Peter Keller (SVP) klar in Führung. Es fehlen noch die Gemeinden Stans und Wolfenschiessen.

11:51 Uhr

Die Ausgangslage in Zug:

Nationalrat: Im Kanton Zug ist die FDP nicht nur bei den Ständerats-, sondern auch bei den Nationalratswahlen unter Druck. Sie muss auch in der grossen Kammer einen Rücktritt verkraften, nämlich den von Bruno Pezzatti. Morgenluft wittert vor allem die Linke, die mit alt Regierungsrätin Manuela Weichelt antritt. Im Kanton Zug wollen sich auch SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi und CVP-Parteipräsident Gerhard Pfister als Nationalräte bestätigen lassen.

Ständerat: Die FDP schickt ihren alt Regierungsrat Matthias Michel ins Rennen, weil ihr Ständerat Joachim Eder zurücktritt. Die SVP scheint gute Aussichten auf einen Sitz zu haben, auch der amtierende SVP-Regierungsrat Heinz Tännler kandidiert.

11:47 Uhr

Die Ausgangslage in Uri:

Nationalrat: Besonders umkämpft sind die Sitze in Uri, wo Beat Arnold (SVP) diesen Frühling aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Zwei Landräte und ein Gemeindepräsident kämpfen um den einen Urner Sitz im Nationalrat.

Urs Kälin, SP, Altdorf, Historiker, 1959. Motivation: «Ich mache seit vierzig Jahren mit Leidenschaft Politik. Was in Bern entschieden wird, bestimmt unseren Alltag. Da will ich für Uri mitreden und mitentscheiden.» Simon Stadler, CVP, Altdorf, Lehrer, 1988. Motivation: «Ich bin jemand, der sich gerne engagiert. Am Amt reizt mich, mehrheitsfähige Lösungen zu finden, die einem Grossteil der Bevölkerung entsprechen.» Pascal Blöchlinger, SVP, Altdorf, Ökonom, 1977. Motivation: «Mir macht die Arbeit im Parlament Freude. Ich möchte die konsequent bürgerliche Politik im Nationalrat stärken, den Föderalismus und die Demokratie stärken.»

Heidi Z'graggen.

Ständerat: Angesichts des Kandidatenfelds, oder besser des Kandidatinnenfelds, scheint die Wahl um die Urner Vertretung in der Kleinen Kammer bereits entschieden zu sein. Für den frei werdenden Sitz von Isidor Baumann (CVP) tritt offiziell nur CVP-Regierungsrätin Heidi Z'graggen an.

11:40 Uhr

Die Ausgangslage in Nidwalden:

Nationalrat: In Nidwalden dürfte der bisherige Nationalrat Peter Keller (SVP) in seinem Amt bestätigt werden. Gegen ihn tritt als «Wilder» alt Regierungsrat Alois Bissig an, er sorgt dafür, dass es nicht zu einer stillen Wahl kommt. Er ist CVP-Mitglied, wurde von seiner Partei aber nicht offiziell nominiert.

Der Nidwaldner FDP-Ständerat Hans Wicki.

Ständerat: Hier ist der Sitz bereits besetzt. Der bisherige Ständerat Hans Wicki (FDP) ist in stiller Wahl in seinem Amt bestätigt worden.

11:30 Uhr

Die Ausgangslage in Obwalden:

Nationalrat: Nach dem Rücktritt des bisherigen Nationalrats Karl Vogler (CSP) ist in Obwalden noch alles offen. Mit fünf Kandidaten wollen so viele Obwaldner wie noch nie in den Nationalrat. Das Gedränge könnte der SVP zu Gute kommen.

Marco De Col, FDP, Kerns, Berufsschullehrer, 1966. Motivation: «Mein Interesse an einer intakten Gemeinschaft in einem gesundem Lebensraum motiviert mich. Im Dienste Obwaldens will ich mich für eine starke Zukunft einsetzen.» Mirjam Hostetmann, Juso, Sarnen, Gymnasiastin, 1999. Motivation: «Obwalden hat die Wahl. Für eine konsequente solidarische, feministische, ökologische Politik für die 99 Prozent. Luke Gasser, parteilos, Kägiswil (ursprünglich aus Lungern), Bildhauer, 1966. Motivation: «Ich bin überzeugt, dass in der kommenden Legislaturperiode wichtige Weichen gestellt werden müssen und ich will mich aktiv daran beteiligen.» Monika Rüegger, SVP, Engelberg, Metallbauplanerin, 1968. Motivation: «Nach 10 Jahren Kantonsratserfahrung bin ich motiviert, Obwalden in Bern zu vertreten. Bürgernah – für eine unabhängige und wettbewerbsfähige Schweiz.» Peter Krummenacher, CVP, Sarnen, Winzer und Jurist, 1964. Motivation: «Die vielen politischen Baustellen (Sozialwerke, Europa, Umwelt) motivieren mich. Ich will mit anpacken für konstruktive und zukunftsträchtige Lösungen.»

Der Obwaldner CVP-Ständerat Erich Ettlin.

Ständerat: Hier ist bereits alles klar. Der bisherige Ständerat Erich Ettlin (CVP) ist bereits in stiller Wahl in seinem Amt bestätigt worden.

11:25 Uhr

Die Ausgangslage in Luzern:

Nationalrat: Aus 10 mach 9 - der grösste Zentralschweizer Kanton verliert auf die neue Legislatur hin ein Mandat. Alle zehn bisherigen Nationalräte (3 SVP, 3 CVP, 2 FDP, 1 SP, 1 Grüne) treten erneut an. Wer wird heute seinen Sitz verlieren?

Ständerat: Sehr gut im Rennen ist der bisherige FDP-Mann Damian Müller. Der zweite Sitz gilt es nach dem Rücktritt des Bisherigen Konrad Graber (CVP) neu zu besetzen. In Luzern wittert die SVP die Chance, erstmals einen Sitz in der Kleinen Kammer zu holen und der CVP ihren traditionellen Sitz abzujagen. Sie tritt mit Nationalrat Franz Grüter an, die CVP will ihren Platz mit Nationalrätin Andrea Gmür verteidigen. Insgesamt 7 Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen um die beiden Luzerner Ständeratssitze.

11:18 Uhr

Die Zentralschweiz im Überblick:

Die sechs Zentralschweizer Kantone haben ab der neuen Legislatur insgesamt 19 (statt 20) Sitze in der Grossen und zehn in der Kleinen Kammer. Unter den 30 amtierenden Mitgliedern der eidgenössischen Räte sind die bürgerlichen Männer dominant: Es gibt nur fünf Frauen und zwei Linke. Heute Abend werden wir sehen, wie sich das neue Bild präsentiert.

11:15 Uhr

Der Zeitplan in den einzelnen Kantonen:

Luzern

• ab 12 Uhr: erste Resultate

• bis 14.30 Uhr: Listenstimmen Nationalrat

• bis 16 Uhr: Endresultat Ständerat

• bis 19 Uhr: Endresultat Nationalrat



Zug

Es werden Zwischenergebnisse publiziert. Wann die Schlussergebnisse vorliegen werden, lässt sich nicht vorhersagen.



Nidwalden

• ab 11.45 Uhr: erste Resultate aus den Gemeinden

• 12.30 Uhr: Bekanntgabe Wahlergebnis Nationalratswahlen



Obwalden

• ab 12.15 Uhr: laufende Informationen über die Wahlergebnisse in den einzelnen Gemeinden

• zwischen 13 und 13.30 Uhr: Schlussresultate Nationalratswahlen



Uri

Keine Zwischenresultate. Die Ergebnisse sollten gegen 14 Uhr vorliegen.



Schwyz

laufende Publikation von Zwischenresultaten



11:00 Uhr

Über die Wahlen in den anderen Kantonen halten wir Sie auf dem Laufenden. Hier gehts zum nationalen Wahl-Ticker.

10:30 Uhr

446 Personen kandidieren für einen Sitz im National- oder Ständerat. Alles zur Ausgangslage können Sie hier nochmals nachlesen.

10:15 Uhr

Herzlich Willkommen zum Liveticker von den Wahlen 2019. Welcher Kandidat macht das Rennen? Welche Partei schwingt obenaus? Wo gibt es einen zweiten Wahlgang? Hier erhalten Sie heute laufend aktuelle Hochrechnungen, Resultate und Einschätzungen aus der Zentralschweiz.