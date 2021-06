Wahlen Luzerner Gemeindeverband hat neuen Leiter Bildung Der Nachfolger von Ursi Burkart-Merz als Bereichsleiter Bildung beim Verband der Luzerner Gemeinden heisst Markus Riedweg aus Dagmersellen. 23.06.2021, 20.12 Uhr

Markus Riedweg, CVP Dagmersellen. Bild: PD

Der Bereich Bildung des Verbands der Luzerner Gemeinden wird künftig von Markus Riedweg (CVP) geleitet. Der 48-jährige Gemeindepräsident von Dagmersellen und frühere Bildungsvorsteher setzte sich am Mittwochabend in Sempach in einer Kampfwahl gegen vier weitere Kandidaten durch: Marco Frauenknecht (SVP, Kriens), Kilian Graf (CVP, Dierikon), Carmen Holdener-Oechslin (CVP, Meggen) und Irène Wüest Häfliger (FDP, Eich).