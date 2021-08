Wahlen Luzerner SP-Präsident David Roth will in die Leitung der SP Schweiz David Roth, Präsident der SP des Kantons Luzern, kandidiert für das Vizepräsidium der Mutterpartei. Reüssiert er am 28. August, bekleidet er dieses Amt bereits zum zweiten Mal. Am Sonntag läuft die Bewerbungsfrist ab. Lukas Nussbaumer 13.08.2021, 05.00 Uhr

David Roth strebt in die Leitung der SP Schweiz, will aber Luzerner Kantonalpräsident und Kantonsrat bleiben. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 27. April 2020)

Wenn sich die Basis der Schweizer Sozialdemokraten in zwei Wochen auf dem Olma-Gelände in St.Gallen trifft, steht mit David Roth ein Luzerner unter besonderer Anspannung. Der 36-jährige Stadtluzerner kandidiert für jenen Sitz im fünfköpfigen Vizepräsidium der Mutterpartei, der nach dem Rücktritt der St.Galler Nationalrätin Barbara Gysi frei wird. Ob sich neben Roth weitere Genossinnen und Genossen für den Posten interessieren, kommuniziert die SP Schweiz am Montag.

Bei den letzten Vakanzen im Vizepräsidium war das Gerangel um frei werdende Plätze jedenfalls gross: Die Nationalräte Jacqueline Badran, Samuel Bendahan und Jon Pult setzten sich im Oktober 2020 gegen vier weitere Kandidaten durch und bilden seither mit Ada Marra und der nun abtretenden Barbara Gysi das Vizepräsidium.

Für David Roth wäre der Sitz im SP-Vizepräsidium kein Novum. Die gleiche Funktion bekleidete er bereits zwischen 2011 und 2015, als er die Juso Schweiz leitete. Und es würde sich eine Prophezeiung erfüllen, die der damalige SP-Präsident Christian Levrat bei Roths Rücktritt machte: «David Roth hat der SP Schweiz wichtige neue Impulse gegeben. Ich bin mir sicher, es ist nicht das letzte Mal, dass wir von ihm auf nationaler Ebene gehört haben.»

Roth will Kantonalpräsident und Kantonsrat bleiben

Roths Motivation ist es, seine Erfahrung als Präsident der SP des Kantons Luzern in der nationalen Spitze einzubringen. «Luzern ist ein Kanton, in dem die SP sowohl in der Stadt als auch auf dem Land erfolgreich ist und auf eine aktive Basis zählen kann», sagt der 2015 zum Kantonalpräsident gewählte Politiker. Ein Amt, das Roth weiter ausführen möchte. Auch als Kantonsrat, dem er seit 2011 angehört, wird er im Frühjahr 2023 erneut kandidieren. Vorbehältlich einer Nomination durch die Partei gilt das auch für die Nationalratswahlen vom Herbst 2023 – und bei denen Roth beste Chancen hat, Nachfolger der dann nicht mehr antretenden Prisca Birrer-Heimo zu werden. 2019 holte Roth hinter Birrer-Heimo das zweitbeste Resultat auf der Luzerner SP-Liste – mit deutlichem Abstand auf die drittplatzierte Ylfete Fanaj.

Als zweiten Grund für seine Kandidatur nennt Roth die seit sechs Jahren fehlende Zentralschweizer Stimme in der Leitung der SP Schweiz. Letztes Mitglied aus unserer Region war der Schwyzer Andy Tschümperlin, der die Wiederwahl in den Nationalrat im Oktober 2015 verpasste.

Bessere Wahlchancen als Nichtbundesparlamentarier

Wird Roth am 28. August zum zweiten Mal Vizepräsident der SP Schweiz, wäre er das einzige Mitglied in diesem Gremium, das nicht im Nationalrat politisiert. Doch gerade diese Aussensicht könnte ihm zur Wahl verhelfen, hofft der zwischen 2014 und 2016 als Projektleiter bei der SP Schweiz angestellte Roth. Seither arbeitet der ausgesprochen aktive Kantonsparlamentarier und gute Rhetoriker bei Syndicom, der Gewerkschaft für Medien und Kommunikation. Zuerst als Kommunikationsverantwortlicher im Sektor Logistik, seit 2019 als Zentralsekretär, aktuell in einem 90-Prozent-Pensum.

Den Zeitaufwand für das allfällige neue Amt – alle zwei Wochen eine zweistündige Sitzung mit entsprechender Vorbereitungszeit – glaubt Roth gut bewältigen zu können: «Arbeits- und Sitzungsort in Bern sind nur fünf Minuten voneinander entfernt. Würde ich in Zürich arbeiten, wäre eine Kandidatur nicht in Frage gekommen.»