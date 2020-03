Kommt es in Kriens für den 2. Wahlgang

zur bürgerlichen Allianz? Die SVP will eine linke Mehrheit im Stadtrat verhindern und startet einen Aufruf zur Zusammenarbeit – aber nur unter gewissen Bedingungen. Stefan Dähler 30.03.2020, 17.05 Uhr

Wer zieht ins Krienser Stadthaus ein? Die Diskussionen bei den Parteien laufen auf Hochtouren.

Bild: Manuela Jans-Koch (3. Oktober 2019)

In Kriens könnten die Linken die Mehrheit im Stadtrat erobern. Drei der fünf bestplatzierten Kandidaten gehörten am Sonntag SP oder Grünen an. Eine Erklärung dafür könnte sein: Während die linken Parteien ihre jeweiligen Kandidaten gegenseitig zur Wahl empfahlen, kämpften CVP, FDP und SVP für sich.