In Ermensee hängt der politische Haussegen schief

Mit Markus Fehr ist am Montag ein politisch noch unbeschriebenes Blatt in den Gemeinderat gewählt worden. Er sei schon etwas überrascht gewesen, als ihm der Gemeindeschreiber die Nachricht mitgeteilt hat, sagt Fehr auf Anfrage. Der gebürtige Zürcher-Unterländer wohnt seit 1996 mit einem Unterbruch von acht Jahren in Ermensee, seine Kinder gingen im Dorf zur Schule. Der 57-Jährige lebt mittlerweile in einer neuen Partnerschaft. Er arbeitet seit rund 40 Jahren bei der Post und ist Paketauslieferer im Raum Seetal.

Weil in den letzten eineinhalb Jahren die Gemeindewahlen in Ermensee hohe Wellen warfen, habe er sich zu einer Kandidatur entschlossen. «Vielleicht braucht es mal einen Parteilosen, damit etwas Ruhe in die Gemeinde kommt», so Fehr. «Früher war Ermensee eine ruhige Gemeinde, alle konnten es gut miteinander. Das hat sich in letzten zwei Jahren verändert.» Der Gedanke für eine Kandidatur sei immer mehr gereift, am letzten Wochenende ist der Entscheid gefallen. Am Montagmorgen habe er im Quartier die erforderlichen Unterschriften gesammelt. Da er keinen Kontakt zu den Parteien hat und nicht wusste, ob andere Kandidaten antreten, sei er über seine Wahl schon etwas verblüfft gewesen.

Unverhofft ist es allerdings nicht. «Bei einer Wahl hätte ich mir als Parteiloser durchaus Chancen ausgerechnet, eben weil die Situation verfahren ist. Dass ich so einfach reinkomme, damit habe ich aber nicht gerechnet», so Fehr. Politische Erfahrung hat er keine. Am Dorfleben nimmt er nicht aktiv teil, abgesehen vom Kulturverein. Das Amt als Gemeinderat traut er sich zu. «Ich habe vorgängig das Gespräch mit einer ehemaligen Gemeinderätin gesucht. Sie konnte mir viele Bedenken nehmen.» Fehr übernimmt das Ressort Soziales. Sein Amtsantritt ist am 1. Oktober.