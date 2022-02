Wahlkreis Willisau Die GLP gründet eine Ortspartei 02.02.2022, 11.04 Uhr

Bald werden die Grünliberalen auch in der Region Willisau vertreten sein. Wie die Partei mitteilt, findet am 11. Februar um 19 Uhr die Gründungsversammlung der GLP Wahlkreis Willisau in der Stadtmühle in Willisau statt. Ziel sei es, bei den kantonalen Wahlen 2023 mit einer Liste anzutreten und einen Sitz im Kantonsrat zu gewinnen.