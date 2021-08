Spontanes Impfen in Obwalden wird ausgeweitet

Walk-in Obwalden bietet noch mehr Möglichkeit für Impfungen ohne Anmeldung Obwalden setzt auf spontanes Impfen: Jetzt gibt es zusätzlich Termine für Impfungen ohne Anmeldung Martin Messmer 26.08.2021, 08.27 Uhr

Spontanes Impfen – damit hat man im Kanton Obwalden bisher gute Erfahrungen gemacht: «Die bisherigen Daten für Impfungen ohne Anmeldung zu Randzeiten wurden sehr gut besucht», teilte das Obwaldner Gesundheitsamt am Donnerstag mit. Über 600 Personen machten an den vier Terminen Mitte August von den Impfungen ohne Voranmeldung zu Randzeiten Gebrauch. «Es freut uns, dass das Angebot in der Bevölkerung auf so grosse Nachfrage stiess. Die Impfung ist heute wichtiger denn je, um möglichst gut gegenüber den aktuellen Virusmutationen gerüstet zu sein», sagt Olivier Gerber, Leiter des Gesundheitsamts.

Das Gesundheitsamt hat deshalb entschieden, ab nächster Woche weitere Termine für Walk-in-Impfungen am kantonalen Impfzentrum anzubieten. Ab nächster Woche werden deshalb fünf neue Termine für Walk-in-Impfungen angeboten. Auch diese werden wieder zu Randzeiten am Abend stattfinden:

Impfen ohne Anmeldung im kantonalen Impfzentrum in Sarnen ist an folgenden Terminen möglich: Donnerstag, 2. September 2021 17.00 – 19.00 Uh

Freitag, 3. September 2021 17.00 – 19.00 Uhr

Dienstag, 7. September 2021 16.00 – 19.00 Uh

Dienstag, 14. September 2021 16.00 – 19.00 Uhr

Dienstag, 21. September 2021 16.00 – 19.00 Uhr

Die Impfungen finden im kantonalen Impfzentrum in der Truppenunterkunft Freiteil an der Militärstrasse 8 in Sarnen statt. Interessierte Personen müssen lediglich einen amtlichen Ausweis und ihre Krankenkassenkarte mitnehmen.

Alle Informationen zur Covid-19-Impfung im Kanton Obwalden sind unter www.ow.ch/impfen aufgeführt.