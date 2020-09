Interview Eine Tradition lebt weiter: Die Chorherren der Hofkirche erhalten einen neuen Vorsteher Christoph Sterkman ist neuer Propst des Chorherren-Stifts der Hofkirche Luzern. Er und sein Vorgänger Othmar Frei unterstützen Reformbestrebungen in der Kirche, warnen aber gleichzeitig vor überzogenen Hoffnungen. Hugo Bischof 05.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christoph Sterkman (rechts), der neue Propst des Luzerner Chorherren-Stifts mit seinem Vorgänger Othmar Frei vor dem Hauptportal der Hofkirche Luzern.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 3. September 2020)

Morgen Sonntag wird der 65-jährige Christoph Sterkman in der Hofkirche Luzern als neuer Propst (Vorsteher) des Chorherren-Stifts eingesetzt. Dieses besteht zurzeit aus acht Personen, alles altgediente Geistliche und Theologen. Welche Aufgaben hat dieses Gremium? Passt es noch in unsere Zeit? Wir sprachen mit Christoph Sterkman und dem bisherigen Propst, dem 87-jährigen Othmar Frei, der altershalber seinen Rücktritt eingereicht hat.

Welchen Sinn hat eine Gemeinschaft wie Ihre heute noch?

Christoph Sterkman: Wenn Geistliche im Alter gemeinsam beten und eine Gemeinschaft bilden, dann hat das allein schon eine grosse Sinnhaftigkeit. Dazu bewahren wir eine alte Tradition. Einst gab es in der Schweiz etwa 40 solcher Chorherrenstifte. Heute sind es nur noch zwei, unseres und jenes in Beromünster. Viele sind in der Reformationszeit und in der Zeit der französischen Revolution und des beginnenden 19. Jahrhunderts untergegangen.

Wie können Sie Ihr verstaubtes Image ablegen?

Othmar Frei: Die Hofkirche war bis 1918 die einzige katholische Pfarrkirche auf dem Gebiet der Stadt Luzern. Damals wurden die Pfarrei, das Stift und auch der Propst öffentlich viel stärker wahrgenommen. Heute werden die Pfarreien alle selbständig geführt; für die ganze Stadt ist die Leitung des Pastoralraums zuständig, unterstützt durch die Kirchgemeinde.

Sterkman: Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht öffentlich wirken. Unser gemeinsames Chorgebet am Morgen und am Abend ist öffentlich. Es kommen jeweils nur wenige Leute, wir würden uns über mehr freuen.

Zur Person Der neue Propst des Luzerner Chorherren-Stifts Christoph Sterkman ist 1955 in Basel geboren und wuchs in Muttenz auf. Nach dem Theologiestudium in Luzern und Tübingen wurde er 1982 zum Priester geweiht. 1982 bis 1988 war er Vikar in Gerliswil/Emmenbrücke, 1988 bis 1992 Vikar und 1992 bis 1999 Pfarrer in St. Anton Basel. Von 1999 bis 2009 amtierte er als Regens des Bistums Basel im Seminar St. Beat Luzern. Von 2009 bis 30. April 2020 war er Bischofsvikar für die Bistumsregion St. Urs (Kantone Aargau, Basel-Land und Basel-Stadt). Ab September 2020 ist er Propst des Chorherrenstifts St. Leodegar. (hb)

Herr Sterkman, dürfen Sie als Propst zu den drängenden Fragen in der heutigen katholischen Kirche (Zölibat, Frauen-Ordination, Missbrauchsvorwürfe) eine eigene Meinung äussern?

Sterkman: Für mich ist klar, dass ich positiv zur kirchlichen Lehre stehe. Ich muss auch nicht permanent Stellung nehmen zu Reizthemen. Ich habe schon meine Meinung. Man darf aber auch nicht überzogene Hoffnungen wecken, indem man die Reformthemen ständig nach aussen trägt. Man muss die Kirche realistisch betrachten, sie hat ein anderes, langsameres Tempo.

Was sagen Sie zum Zölibat, der Ehelosigkeit des Priesters?

Sterkman: Ich bin überzeugt, dass dies weiterhin eine sehr wertvolle Lebensform sein kann. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es verheiratete Priester gibt, wie es in der Ostkirche bereits Realität ist.

Frei: Dass die Kirche das Pflichtzölibat abschafft, dass diese Lebensform für Priester also nicht mehr verpflichtend ist, würde ich begrüssen. Auch Bischof Felix Gmür hat sich schon in diese Richtung geäussert. In Südamerika etwa gibt es diesbezüglich ganz klar Wandlungsbedarf.

Wahl durch Regierungsrat Das Chorherren-Stift wird vom Propst geleitet, dem der Custos als Stellvertreter zur Seite steht. Für die Wahl eines neuen Propstes fragen die Chorherren mögliche Personen an und machen dem Bischof einen Vorschlag. Ist dieser mit dem Vorgeschlagenen einverstanden, empfiehlt er ihn dem Regierungsrat des Kantons Luzern zur Wahl. Dieser wählt schliesslich den neuen Propst. Das gleiche Prozedere gilt für neue Chorherren. (hb)

Wie stehen Sie zur Frauen-Ordination, also dass Frauen in der Kirche zu den geistlichen Ämtern zugelassen werden?

Sterkman: Das ist die wichtigere Frage als jene nach dem Zölibat, es ist aber auch gleichzeitig die viel kompliziertere. Wenn die Kirche hier vorprescht, besteht die Gefahr einer Spaltung, wie man das bei den Anglikanern sah. Es käme auch zu einer Zerreissprobe mit der Ostkirche.

Frei: Auch das ist letztlich eine Frage der Zeit. Bei den Reformierten wurden auch erst im Verlauf des 20. Jahrhunderts Frauen als Pfarrerinnen ordiniert.

Klimawandel, Corona-Krise, Überbevölkerung, ungleich verteilter Reichtum, Korruption sind einige der drängenden Probleme unserer Zeit. Welche Hilfe kann hier die katholische Kirche anbieten?

Sterkman: Der jetzige Papst hat in seiner Enzyklika «Laudato si» wertvolle Anstösse gegeben, indem er etwa aufzeigte, dass der Kampf gegen weltweite Armut und Umweltzerstörung untrennbar zusammengehören.

Frei: Den Klimawandel kann man nicht auf der Ebene der Schweiz allein, geschweige denn auf der Ebene einer Pfarrei bekämpfen. Aber wir können trotzdem im Kleinen Hilfestellung leisten. Wie jetzt etwa auch in der Pandemie, wo wir Hilfe für Alleinstehende organisieren und auch für einsame Menschen erreichbar sind.

Sterkman: Ich denke, gerade in den grossen Problematiken dieser Welt ist uns das Papsttum ethisch voraus. Papst Paul VI. hat das Thema Aufrüstung schon 1976, zur Zeit des Kalten Kriegs, pickelhart thematisiert. Johannes Paul II. hat wichtige Impulse gegeben, insbesondere im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des Ostblocks. Der jetzige Papst hat etwa mit seiner Reise nach Lampedusa Stellung zur Flüchtlingsproblematik genommen. Dabei ist klar: Europa kann das Flüchtlingsproblem nicht allein lösen. Die Aufgabe der Kirche ist es, zu sensibilisieren. Das können auch wir in unserem kleinen Umfeld tun. Der jetzige Papst hat übrigens auch im Kampf gegen die Mafia in Italien klare Worte gefunden. Er ging so weit, einige Mafiosi zu exkommunizieren. Ein Geistlicher, der sich für die von der Mafia Unterdrückten einsetzte und dabei ums Leben kam, wurde selig gesprochen.

Hinweis: Christoph Sterkman wird am Sonntag, 6. September, um 17 Uhr in der Hofkirche Luzern von Bischof Felix Gmür in sein Amt eingesetzt. Der Anlass ist öffentlich.