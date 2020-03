Warum der Luzerner Wochenmarkt am Dienstagmorgen wie gewohnt stattfand Auf dem Markt waren am Dienstagmorgen zwar weniger Menschen vor Ort, sie kauften dafür aber umso mehr Waren ein. Derweil prüft die Stadt, ob der Wochenmarkt weiterhin durchgeführt werden darf. Julian Spörri 17.03.2020, 13.04 Uhr

Trotz Corona-Virus und der «aussergewöhnlichen Lage» fand am Dienstagmorgen der Wochenmarkt in der Stadt Luzern wie gewohnt statt: Die Kundschaft schlenderte durch die Stände. Händler verkauften ihre Waren: Fleisch, Käse, Gemüse, Brot und Blumen standen im Angebot. Die Corona-Krise hatte keine direkten Auswirkungen auf den Marktbetrieb –Gesprächsthema Nummer 1 war sie dennoch. «Habt ihr heute weniger Kundschaft?» war eine häufig gestellte Frage, die über die Ladentheke gewechselt wurde.

Bilder: Patrick Hürlimann, Luzern, 17. März 2020

«Heute sind zwar weniger Menschen auf dem Markt», sagte Astrid Bühlmann, die mit ihrem Floristik-Geschäft Baumnuss vor Ort war. «Aber ich habe sogar mehr Blumen verkauft als sonst an einem Dienstag.» Vermutlich würden die Leute nochmals zugreifen, weil es vielleicht das letzte Mal sei, so Bühlmann. «Während der Frühlingszeit haben viele Menschen das Bedürfnis, eine Pflanze für den Balkon oder drinnen zu kaufen, zumal man jetzt aufgrund der Corona-Massnahmen mehr zu Hause ist.»

Veranstaltungen sind vom Bund verboten

Überraschend war, dass am Markt überhaupt noch Blumen verkauft werden durften. Ihr Blumen-Geschäft in der Buobenmatt darf Bühlmann nämlich ab heute nicht mehr öffnen. Gemäss Bund gelten infolge des Corona-Virus seit Mitternacht neue Regeln, so dass alle Läden und Märkte geschlossen bleiben müssen. Nur die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, Medikamenten und Waren des täglichen Gebrauchs ist gestattet. Zudem sind öffentliche und private Veranstaltungen verboten.

Ein Gemüsestand am Wochenmarkt vom Dienstag.





Bei der Stadt Luzern heisst es auf Anfrage, dass die neue Verordnung aktuell so interpretiert werde, dass der Wochenmarkt weiter stattfinden könne, zumal er «Lebensmittel oder Gegenstände für den täglichen Bedarf» anbiete. «Ob diese Interpretation richtig ist und ob der Lebensmittel-Markt auch weiterhin stattfinden kann, ist zurzeit mit den kantonalen Fachstellen in Klärung», sagt Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen. In der Medienmitteilung des Bundesrates vom Montag wurde die Öffnung von Märkten allerdings explizit verboten. «Wir verfügten aufgrund der kurzfristigen Vorgabe nicht über genügend Vorlaufzeit für eine abschliessende Klärung und entschieden am Montagabend, die Durchführung von Dienstagmorgen nicht zu behindern.»

«Sollte die Beurteilung durch den Kanton negativ ausfallen, wird der Wochenmarkt vorläufig nicht mehr stattfinden können», sagt Lütolf weiter. Dies werde in den kommenden Stunden an alle Beteiligten entsprechend kommuniziert.

Für Markthändler geht es um die «Existenz»

Auf dem Wochenmarkt sei als Massnahme aber auf die Hygiene- und Präventionsmassnahmen gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) hingewiesen worden, so Lütolf. «Die Markthändler selber sind hoch sensibilisiert für die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen.» Dies sahen auch die Angesprochenen so: «Das Abstandhalten von zwei Metern wird auf dem Markt problemlos eingehalten», sagte ein Fleisch- und Käse-Verkäufer, der nicht genannt werden will. «Es wäre ein Witz, wenn Lebensmittelläden noch verkaufen dürfen, aber der Wochenmarkt geschlossen wird. Für mich geht es um die Existenz.»

Auch bei der Metzgerei Bürgisser aus Willisau sieht man keinen Unterschied zwischen dem Markt und einem Lebensmittelladen. «Der Markt ist sehr wichtig, weil das Verkaufslokal der Metzgerei nicht in Stadtnähe liegt», sagten die Verkäufer. Immerhin lief der heutige Tag erfreulich: «Dass es auf dem Markt weniger Leute hatte, wurde dadurch aufgewogen, dass die Besucher mehr gekauft haben.» Wie alle anderen befragten Markthändler will die Metzgerei Bürgisser weiter an den Wochenmarkt kommen – solange, wie es erlaubt bleibt. Ob dies am Samstag noch der Fall ist?