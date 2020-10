Warum es in der Schweizer Demokratie noch Handlungsbedarf gibt – das sind die Forderungen im Kanton Luzern Herrscht seit der Einführung des Frauenstimmrechts eine gerechte Demokratie? Nein, findet ein Experte für Demokratieforschung der Uni Luzern. Denn noch immer ist ein grosser Teil der Bevölkerung vom Wählen und Abstimmen ausgeschlossen. In Luzern etwa sind es rund 20 Prozent. Livia Fischer 28.10.2020, 05.00 Uhr

Heute ist es kaum vorstellbar, dass vor nicht einmal allzu langer Zeit mehr als die Hälfte der Luzerner Bevölkerung nicht an die Urne durfte. 50 Jahre ist es nun her, seit das kantonale Frauenstimmrecht in Luzern und wenige Monate später dann in der gesamten Schweiz das nationale Stimm- und Wahlrecht für Frauen eingeführt wurde. Doch sind wir damit eine gerechte Demokratie geworden? Nein, sagt zumindest Joachim Blatter, Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Politische Theorie an der Universität Luzern – später dazu mehr.

Fürs Verständnis: In der Schweiz darf auf nationaler Ebene abstimmen und wählen, wer mindestens 18 Jahre alt ist, das Schweizer Bürgerrecht besitzt und nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft steht. In einigen Kantonen gibt es jedoch Ausnahmen. So dürfen in Glarus schon 16-Jährige an kantonalen und kommunalen Abstimmungen teilnehmen. Neuenburg und Jura erlauben ausländischen Staatsbürger unter bestimmten Bedingungen das Stimmrecht sowie das aktive Wahlrecht – das passive Wahlrecht hingegen, also dass man sich selbst bei einer Wahl aufstellen kann, gewährt kein Kanton. Das kommunale Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer kennen zudem die Kantone Freiburg, Waadt und Genf. Basel-Stadt, Graubünden und Appenzell Ausserrhoden erlauben es ihren Gemeinden zwar auch, das Stimm- und Wahlrecht für die ausländische Bevölkerung einzuführen, jedoch haben nur Vereinzelte diese Möglichkeit umgesetzt.

Der schwarze Fleck auf der weissen Weste

Im Kanton Luzern gibt es keine Sonderregelungen. Somit dürfen rund 20,6 Prozent der ständigen Luzerner Bevölkerung ab 16 Jahren nicht wählen oder abstimmen. Per Ende 2019 lebten laut Lustat Statistik Luzern nämlich 6'528 schweizerische und 1'264 ausländische 16- und 17-Jährige sowie 63'247 erwachsene Ausländerinnen und Ausländer in Luzern. Nicht zuletzt standen Ende vergangenes Jahr im Kanton Luzern 300 Erwachsene unter einer umfassenden Beistandschaft, wie eine Statistik der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz zeigt.

Darum findet Joachim Blatter: «Die Schweizer Demokratie hat viele positive Aspekte, aber dass rund ein Viertel der Schweizer Bevölkerung die Politik nicht mitbestimmen darf, ist ein schwarzer Fleck auf der weissen Weste.» So würde er es etwa befürworten, wenn schon Jugendliche ab 16 Jahren an die Urne dürften. Aktuell prüft die Staatspolitische Kommission eine Einzelinitiative aus Luzern, die genau das fordert. Eingereicht hat diese der Jungen-Grüne-Kantonsrat Samuel Zbinden vor einem Jahr.

Ähnliche Argumente wie beim Frauenstimmrecht

Im Juni hat der Luzerner Kantonsrat der Initiative mit 55 Ja-Voten zugestimmt. Da das nötige Quorum für die Prüfung der Initiative bei einem Drittel der Kantonsrätinnen und -räte lag, also bei 40 Stimmen, konnten die 60 Gegenstimmen die Initiative nicht stoppen. Gegen das Stimmrechtsalter 16 war die Mehrheit der SVP und FDP sowie die Luzerner Regierung. Rechte und Pflichten – wie etwa Strafmündigkeit oder Steuernzahlen – gehören in einer Demokratie zusammen, Jugendliche können sich auch ohne politisch engagieren und mit 16 Jahren wisse man noch nicht, was man wolle, argumentierten sie.

Während die CVP-Fraktion geteilter Meinung war, sprachen sich SP, Grüne und GLP hauptsächlich fürs Stimmrechtsalter 16 aus. Sie sehen das politische Interesse der Jungen und glauben, dass sie sehr wohl in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen. «Damals hiess es, Frauen wollten nicht abstimmen und seien nicht mündig genug. Dasselbe sagt man heute über die Jungen», störte sich Jonas Heeb von den Jungen Grünen. Einen Zusammenhang mit dem Frauenstimmrecht sieht auch Blatter. Er sagt:

«Früher traute man den Frauen auch nicht zu, verantwortungsbewusst mitbestimmen zu können.»

Das moderne Demokratieverständnis erklärt der Professor so: «Wer sich an die Gesetze halten muss, soll auch bei deren Gestaltung mitreden können.» Die Tatsache, dass sowohl von den Jungen als auch von den Ausländerinnen und Ausländer erwartet werde, dass sie sich an die gesetzlichen Regeln halten, sie aber bei der Gestaltung der Gesetze nicht mitwirken dürfen, mache «die ganze Sache so ungerecht».

Forscher fänden Einbürgerung nach fünf Jahren sinnvoll

Somit kommt er auch schon zum nächsten Punkt: die ebenfalls vom Stimm- und Wahlrecht ausgeschlossene ausländische Bevölkerung. Auch hier lassen sich in den Begründungen Parallelen zum Frauenstimmrecht finden. «Etwa, dass sie sich in politischen Themen weniger gut auskennen.»

Geht es nach Blatter, wäre es nur gerecht, der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung das Stimm- und Wahlrecht zu erteilen. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder Luzern führt das Ausländerstimmrecht ein oder die Einbürgerung wird erleichtert. Punkto Ausländerstimmrecht hat SP-Kantonsrätin Marianne Wimmer-Lötscher letzte Woche eine Einzelinitiative eingereicht (wir berichteten). Sie fordert, dass die Gemeinden die Erweiterung des Wahl- und Abstimmungsrechts auf Ausländer freiwillig beschliessen dürfen.

Zum zweiten Punkt sagt Blatter: «Aktuell ist die Prozedur sehr mühsam und dauert viel zu lang.» Eine Lösung, die seiner Vorstellung und auch jener seiner Forscherkollegen entspricht, wäre die Herabsetzung der vorgeschriebenen Wohnsitzdauer, bis man ein Einbürgerungsgesuch einreichen kann. Aktuell sind es zehn Jahre, sinnvoll wären laut den Experten fünf. «Nach dieser Zeit haben alle mindestens zwei Wahlperioden erlebt und müssten sich einigermassen in der Politik auskennen», begründet er. Dass dies in naher Zukunft passiert, ist jedoch unwahrscheinlich. Erst 2018 trat das neue Bürgerrechtsgesetz in Kraft, mit dem die Anforderungen an eine Einbürgerung gestiegen sind.

Übrigens: Dass durch die Mitsprache von Ausländern oder Jungen sofort ein wie von Bürgerlichen befürchteter Linksrutsch stattfinden wird, glaubt Blatter nicht. «Wenn eine Personengruppe neu abstimmen darf, ist die Beteiligung am Anfang in der Regel eher tief. Das war schon bei den Frauen so», erklärt er. Ausserdem gebe es ja auch genügend bürgerlich denkende Jugendliche und ausländische Personen.

Umfassen verbeiständete Personen zurecht ausgeschlossen

Einzig den Ausschluss von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, die unter umfassender Beistandschaft stehen, findet Blatter gerechtfertigt. Als dauerhaft urteilsunfähig gilt nämlich nur, wer in allen Belangen im Leben Unterstützung und viel Hilfe braucht. Gleicher Ansicht ist Michael Ledergerber, Geschäftsführer der Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Handicap Procap Luzern, Ob- und Nidwalden sowie SP-Kantonsrat.

Als Vater von zwei Kindern mit Behinderung ist er besonders nah am Thema. In Bezug auf seine bald 18-jährige Tochter sagt er: «Da sie eine mehrfache körperliche und geistige Behinderung hat, wird sie sicher umfassend verbeiständet. Und das ist okay so. Denn es ist unmöglich, ihr ein politisches Thema so zu erklären, dass sie es versteht.» Und wenn eine geistig beeinträchtigte Person mit einer umfassenden Beistandschaft ihr Stimm- und Wahlrecht dennoch wahrnehmen will und kann, müsse zwingend die Form der Beistandschaft überdenkt werden.