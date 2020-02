Was der Luzerner Regierungsrat Schwerzmann den Gnagi-Brüdern zu sagen hat Am 99. Gnagi-Essen im Casino Luzern gab Überraschungsgast Marcel Schwerzmann Wahlkampf-Tipps. Er hatte fast ein Heimspiel, denn auffällig viele Krienser sassen an den Tischen – kein Zufall. Roman Hodel 11.02.2020, 11.46 Uhr

Regierungsrat Marcel Schwerzmann am Gnagi-Essen im Casino Luzern.

(Bild: Boris Bürgisser, Luzern 10. Februar 2020)

Gnagi oder Haxe? Diese Frage stellte sich manchem in der Vergangenheit an einem Montagabend vor der Fasnacht jeweils. Zumindest dieses Jahr fiel dieses Problem weg, denn der Haxen-Frass zu Kriens wird ausgesetzt (wir berichteten). Und das zeigte sich am Montagabend im Casino Luzern: Es waren mehr Krienser als auch schon am traditionellen Gnagi-Essen auszumachen. Sagen jedenfalls Eingeweihte. «Ja was, sind mehr Krienser da?», fragte Gnagivater Hans Pfister, um gleich nachzuschieben: «Wir sind jetzt eben international.»