Interview Was kommt in Sachen Bau und Verkehr auf Emmen zu? Die zwei verbleibenden Gemeinderatskandidaten im Streitgespräch Ibolyka Lütolf (SVP) fordert im zweiten Wahlgang in Emmen Gemeinderat Josef Schmidli (CVP) heraus. Die beiden verbindet die Präferenz für die Baudirektion. Beatrice Vogel 16.06.2020, 05.00 Uhr

Ibolyka Lütolf (SVP) und Josef Schmidli (CVP) kämpfen um den fünften Sitz im Gemeinderat. Für beide ist die Baudirektion das Wunschressort. Bild: Nadia Schärli, (Emmenbrücke, 2. Juni 2020)

Am 28. Juni treten Josef Schmidli (CVP, bisher) und Ibolyka Lütolf (SVP, neu) zur Wahl um den fünften Gemeinderatssitz in Emmen an. Lütolf soll für die SVP die Konkordanz im Gemeinderat wieder herstellen. Die Partei zielt mit ihrer Kandidatin direkt auf Schmidlis Sitz: Er steht der Direktion Bau und Umwelt vor, Lütolf ist Präsidentin der Bau- und Verkehrskommission. Im Streitgespräch nehmen sie Stellung zu aktuellen Bau- und Verkehrsthemen.

Zu den Personen Josef Schmidli Seit drei Legislaturen leitet der 59-Jährige die Baudirektion in Emmen. 2008 schaffte er einen Überraschungssieg und schnappte der FDP ihren damaligen zweiten Sitz im Gemeinderat weg. Vor seiner Wahl zum Gemeinderat war Josef Schmidli ab 2000 Mitglied der CVP-Fraktion im Einwohnerrat Emmen, ab 2003 deren Fraktionschef. Ibolyka Lütolf Die 54-Jährige lebt seit 2005 in Emmen Dorf. Im April 2017 ist sie für die SVP in den Einwohnerrat Emmen nachgerückt, derzeit ist sie Präsidentin der Bau- und Verkehrskommission. Im März wurde sie für eine weitere Legislatur als Einwohnerrätin gewählt. Beruflich ist Ibolyka Lütolf stellvertretende Leiterin Verkehrstechnik und Signalisation bei der Stadt Luzern.

Am 28. Juni kommt die Wachstumsinitiative der SVP vors Volk. Diese will das Bevölkerungswachstum mittels Zonenplanung auf jährlich 0,7 Prozent beschränken. Der Gemeinderat präsentiert als Gegenvorschlag ein Reglement ohne konkrete Obergrenze. Ibolyka Lütolf, gesetzt Sie werden gewählt, wie würden Sie die Initiative Ihrer Partei umsetzen?

Ibolyka Lütolf: Am 28. Juni stimmt der Souverän über die Initiative ab. Danach geht es um die Umsetzung. Ich möchte mich jetzt nicht auf etwas festlegen. Fest steht, dass die Bevölkerung wegen des Baubooms zu stark gewachsen ist und dadurch die Finanzen in Schieflage geraten sind. Diese Entwicklung muss man aufhalten. Der Gegenvorschlag des Gemeinderats ist dafür zu wenig verbindlich. Was er vorschlägt – Verdichtung in zentralen Quartieren oder Qualitätssicherung mittels Bebauungsplänen – wird heute schon gemacht.

Josef Schmidli: Der Gegenvorschlag ist behördenverbindlich, umsetzbar und fliesst in die Ortsplanungsrevision ein. Die Initiative hingegen fordert eine rein quantitative Wachstumsbegrenzung mittels Baugesetz. Das kann bedeuten, dass Auszonungen vorgenommen werden müssen, was eine Missachtung der Rechtssicherheit, wirtschaftsfeindlich und für die Gemeinde wegen Ersatzzahlungen finanziell desaströs wäre. Zudem ist eine definierte Zahl extrem schwer umzusetzen, denn es gibt die Niederlassungsfreiheit, und nur schon bei Generationenwechsel – beispielsweise in Einfamilienhausquartieren – können mehr Einwohner zuziehen, obwohl nicht gebaut wird.

Lütolf: Generationenwechsel geschehen nicht überall gleichzeitig. Und Auszonungen braucht es nicht: Man könnte Planungszonen erlassen. Dann darf drei Jahre nicht gebaut werden, was uns zumindest Luft verschafft.

Schmidli: Auch Planungszonen müssen öffentlich aufgelegt werden, was zu Einsprachen führt. Eigentümer von Bauland haben ein Anrecht auf eine Baubewilligung, wenn diese den rechtlichen Grundlagen entspricht.

Eine Möglichkeit für ein verlangsamtes Wachstum ist die Etappierung von Bauprojekten.

Schmidli: Genau, und das tun wir bereits. So wird etwa das neue Quartier Feldbreite – das übrigens vom Volk bewilligt wurde – in Etappen erstellt. Wir wollen in dieser Hinsicht noch stärker steuern.

Lütolf: Bei der Feldbreite-Abstimmung waren aber die Finanzen noch im Lot. Das sieht heute anders aus: Die Steuerkraft hat in den letzten Jahren stetig abgenommen.

Schmidli: Die Finanzen kann man aber nicht durch eine Begrenzung der Einwohnerzahl sanieren. Viel eher erreicht man das, wenn man Anreize schafft, ältere Häuser zu sanieren. Daraus resultiert eine Qualitätssteigerung.

Lütolf: Klar ist Qualität wichtig. Trotzdem ist es zu wenig konkret, wenn der Gemeinderat im Gegenvorschlag ein «massvolles» Wachstum anstrebt. Dieser Begriff sagt nichts aus.

Qualität ist auch das Thema der laufenden Ortsplanungsrevision. Diese sieht etwa gezielte Verdichtung in gut erschlossenen Quartieren und eine Aufwertung der Strassenräume vor.

Lütolf: Es ist mir bewusst, dass man verdichten muss. Allerdings zeigt die Bevölkerungsumfrage, dass viele Bewohner in ihrem Quartier keine Verdichtung wünschen. Auch hier stellt sich mir die Frage, ob wir wirklich so stark wachsen müssen.

Schmidli: Wir befinden uns im Schnitt des kantonalen Wachstums. Es soll vorwiegend entlang den Hauptachsen verdichtet werden, wo auch die Infrastruktur vorhanden ist. Dabei soll ein Mehrwert durch bessere Qualität erreicht werden. Dezentral gelegene Quartiere werden dabei in Ruhe gelassen.

Lütolf: Wir können aber nicht befürworten, dass entlang den Hauptachsen alle Gebäude höher werden. Wenn die Zonenpläne vorliegen, wird sich zeigen, ob die Verdichtung akzeptabel ist.

Schmidli: Die Ortsplanungsrevision bietet die Möglichkeit, an gut erschlossenen Lagen etwas zu verändern. Es ist eine Chance. Wenn man nichts macht, verliert man.

Ibolyka Lütolf (SVP) und Josef Schmidli (CVP). Bild: Nadia Schärli, (Emmenbrücke, 2. Juni 2020)

Ein Streitpunkt könnte die Gerliswilstrasse werden. Diese soll aufgewertet werden, wofür Parkplätze aufgehoben werden dürften.

Schmidli: Die Gerliswilstrasse ist ein anspruchsvolles Projekt. Parkplätze sind für das Gewerbe wichtig, Sicherheit und ein attraktiver Lebensraum für die Bevölkerung. Unser Ziel ist eine siedlungsorientierte Strassenraumgestaltung. Wie man das erreicht, ist auch Verhandlungssache. Aber klar: Man kann nicht den Batzen und das Weggli haben, am Ende muss man Entscheidungen fällen.

Lütolf: Ich bin für eine Aufwertung der Gerliswilstrasse. Dafür habe ich mich in meiner Fraktion starkgemacht. Dass Parkplätze aufgehoben werden, will ich nicht verhindern. Aber ich setze mich dafür ein, dass diese nicht einfach verschwinden, sondern anderswo ersetzt werden. Zum Beispiel am Centralplatz, wo der Ökihof steht.

Die Gerliswilstrasse ist eine Kantonsstrasse. Es gibt viele Strassenprojekte des Kantons Luzern oder des Bundes auf Emmer Boden, etwa die Wiederöffnung des Autobahnanschlusses Emmen Nord. Allerdings kann sich Emmen nicht immer durchsetzen – man denke an den Regioexpress-Halt, den nun Rothenburg erhält. Was muss sich kommunikativ verändern, damit Emmen mehr profitiert?

Lütolf: Die Gemeinde Emmen muss als gleichwertiger Partner angesehen werden. Aus diesem Grund müssen wir dem Kanton mehr auf die Füsse treten. Gerade beim Autobahnanschluss sollte es möglich sein, bald sichere Velostreifen zu markieren, solange das Provisorium anhält. Der Gemeinderat könnte mehr fordern und hartnäckiger sein.

Schmidli: Es ist wichtig, frühzeitig einen engen Kontakt zum jeweiligen Partner zu pflegen und den Druck hochzuhalten. Das tun wir bereits. Ein Erfolg in dieser Hinsicht ist die Verkehrsführung beim Seetalplatz. Derzeit sind viele grosse Projekte in Arbeit, in denen seriöse Facharbeit geleistet wird.

Lütolf: Man kann aber nicht immer auf ein Gesamtprojekt warten. Wenn es um die Versetzung eines gefährlichen Fussgängerstreifens geht, braucht es eine unkomplizierte und zügige Umsetzung. Die Stadt Luzern ist diesbezüglich viel bestimmter.

Schmidli: Möglich, trotzdem braucht es immer die konstruktive Zusammenarbeit mit den Partnern. Wir haben es meistens mit sehr komplexen Projekten zu tun.

Direktionsverteilung macht der Gemeinderat unter sich aus Auch wenn Josef Schmidli und Ibolyka Lütolf vordergründig um die Baudirektion kämpfen: Gewählt wird einer von ihnen lediglich als Gemeinderat. Die fünf Gemeinderäte werden in ihrer konstituierenden Sitzung untereinander ausmachen, wer welche Direktion übernimmt. Es ist also möglich, dass sich ein anderer Gemeinderat die Baudirektion sichert. Eine solche Rochade gab es bei den Regierungsratswahlen 2019: Marcel Schwerzmann (parteilos), zuvor Finanzdirektor, musste mit dem früheren Bildungsdirektor Reto Wyss (CVP) das Departement tauschen – obwohl viele Wähler geglaubt hatten, sie wählen Schwerzmann wieder in die Finanzdirektion.

Auch die Verkehrsentlastung der Seetalstrasse ist ein Projekt, bei dem Gemeinde und Kanton zusammenarbeiten. Hier wurde die Bevölkerung bereits bei der Variantenbeurteilung miteinbezogen. Ist das ein Versuch, es allen recht zu machen?

Schmidli: Nein. Ziel ist, die Mobilität zu gewährleisten und den Verkehr in Emmen Dorf für die Bevölkerung verträglich zu gestalten. Natürlich kann man es nicht allen recht machen, man muss die Interessen gegeneinander abwägen. Trotzdem ist es ein Miteinander.

Lütolf: Dem stimme ich zu: Allen wird man nie gerecht. Allerdings verstehe ich die Variante «Umfahrung Emmen Dorf Nord» nicht. Der Verkehr auf der Seetalstrasse wäre flüssig und der Bus würde nicht im Stau stehen, wenn der Knoten beim Wohncenter nicht überlastet wäre. Diesen Knoten müsste man lösen und gleichzeitig den Verkehr von Waldibrücke über Buchrain lotsen. Als Anwohnerin wehre ich mich gegen eine nördliche Umfahrungsstrasse.

Schmidli: Ich persönlich glaube, dass es schwierig würde, den Bau einer Strasse auf grüner Wiese politisch durchzusetzen. Man kann die Lebensqualität an einer Strasse auch durch Anpassen der Geschwindigkeit oder Anreizsysteme verbessern.

Sollten Sie gewählt werden, welche persönliche Schwerpunkte möchten Sie in der kommenden Legislatur setzen?

Schmidli: Ich möchte die Ortsplanungsrevision zum Abschluss bringen und das neue Grundwasserpumpwerk Kirchfeld einweihen. Zudem will ich erreichen, dass Emmen noch mehr als innovative und attraktive Gemeinde wahrgenommen wird – vor allem auch von Innen.

Lütolf: Auch ich möchte, dass die Ortsplanungsrevision an der Urne angenommen wird. Zudem will ich mich für eine professionellere Vermarktung Emmens als Wirtschaftsstandort einsetzen. Das Infrastrukturmanagement muss angepackt werden: Sanierung der Schulhäuser, Gemeindestrassen, behindertengerechte Bushaltestellen.