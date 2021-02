Wasser So viel Niederschlag gab es seit über 17 Jahren nicht mehr – der Kanton Luzern rüstet sich dennoch gegen die Trockenheit Dank des vielen Schnees und Regens der vergangenen Wochen sind die Grundwasservorkommen im Kanton Luzern wieder auf normalem Niveau. Künftig dürfte die Wasserversorgung aber zur Herausforderung werden. Niels Jost 26.02.2021, 05.00 Uhr

Der Hallwilersee ist nach den starken Niederschlägen zu Jahresbeginn über die Ufer getreten. Bild: Alexandra Wey/Keystone (Seengen, 31. Januar 2021)

T-Shirt-Wetter, und das im Februar: Die aktuell aussergewöhnlich milden Temperaturen sind ein Indiz für das extremer werdende Wetter in der Schweiz. Die vergangenen Tage dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Jahresbeginn 2021 aussergewöhnlich niederschlagsreich war. Im Januar fielen im Kanton Luzern so viel Schnee und Regen wie seit mindestens 17 Jahren nicht mehr. Weiter zurück als ins Jahr 2004 gehen die Daten nicht – gut möglich also, dass der Rekord vom Januar 2021 noch weiter in die Vergangenheit reicht.

Karte: Entwicklung des Niederschlags im Kanton Luzern, im Januar, in Millimeter (Klick auf Ortschaften)

Die Unterschiede zu den Vorjahren sind markant. In Hochdorf etwa verzeichnete die Messstelle heuer im Januar 198,3 Millimeter Niederschlag. 2020 waren es 41,5 Millimeter, also fast fünfmal weniger. Zur Erklärung: 1 Millimeter Niederschlag entspricht 1 Liter Wasser pro Quadratmeter. Am meisten geregnet und geschneit hat es im ersten Monat dieses Jahres in den Bergen. In Flühli fielen 276,3 und auf dem Napf 267,5 Millimeter. Am wenigsten nass wurde es in Malters mit 101,9 und in Emmen mit 118 Millimeter.

Grundwasser dank Schnee wieder gefüllt

Die starken und flächendeckenden Niederschläge sind Balsam für die hiesigen Böden, welche unter den heissen und trockenen Sommern der vergangenen Jahre gelitten haben. Das zeigte sich etwa im Grundwasser. Die Werte konnten sich seit dem Hitzesommer 2018 nicht mehr richtig erholen.

Nun liegen die Grundwasserspiegel wieder auf einem normalen Niveau – selbst in den eher grundwasserarmen Regionen wie dem Seetal oder der Region Sursee. Dazu beigetragen hat auch der Schnee, erklärt Werner Göggel, Leiter der Abteilung Gewässer und Boden bei der kantonalen Dienststelle Umwelt und Energie (UWE).

«Regen fliesst schneller oberflächlich ab als Schnee. Je nach dem, wie schnell dieser schmilzt, vermag das Schmelzwasser den Grundwasserspiegel besser zu füllen.»

Das Grundwasser ist insbesondere für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung von zentraler Bedeutung. Daher seien die starken Niederschläge zum Jahresbeginn 2021 wichtig gewesen, sagt Göggel. «Die Grundwasserspeicher füllen sich in der Regel während der Wintermonate auf. Fällt dann zu wenig Niederschlag, führt das bei trockenen Sommern zu Problemen.»

Seetal und Rontal: «Versorgungssicherheit mittelfristig nicht gewährleistet»

Regen statt Schnee im Winter, längere Hitze- und Trockenperioden im Sommer: Dies dürfte aufgrund des Klimawandels selbst im Wasserschloss Schweiz künftig zur Gewohnheit werden. «Gemäss heutigen Prognosen wird das Jahr 2018 mit seinem Hitzesommer in Zukunft normal sein bei uns», sagt Göggel. Dazu gehören auch Starkniederschläge, welche grösstenteils oberflächlich abfliessen und somit Bäche, Flüsse und Seen speisen, nicht aber das Grundwasser.

Alles in allem werden im Kanton Luzern in den kommenden Jahrzehnten zwar etwa gleich hohe Jahresniederschläge erwartet. Allerdings dürfte die Verfügbarkeit saisonal stärker schwanken als heute. Für einzelne Regionen oder Gemeinden, welche ohnehin schon nicht mit Grund- und Quellwasser gesegnet sind, wird das zur Herausforderung. Bei andauernder Trockenheit oder beim Ausfall einer wichtigen Wasserbezugsquelle ist «insbesondere im Seetal und im Rontal die Versorgungssicherheit mittelfristig nicht gewährleistet», heisst es hierzu im neuesten Bericht der UWE.

Die 240 Wasserversorgungen sollen besser zusammenarbeiten

Der Kanton ortet daher Handlungsbedarf. Etwa bei der «ungenügenden» Vernetzung der Wasserversorgung, welche vielerorts kleinräumig organisiert ist. Kantonsweit gibt es 240 öffentliche Versorgungen. In Zukunft dürfte es vermehrt regionale Zusammenschlüsse geben, wie etwa «AquaRegio», welche das Trinkwasser für acht Gemeinden rund um den Sempachersee beschafft und auf die dortigen elf Wasserversorgungen aufteilt. Um die Versorgungssicherheit an Spitzentagen zu gewährleisten, bezieht «AquaRegio» künftig auch Wasser aus Emmen.

Auch im Seetal ist eine Wasserversorgungsplanung in Arbeit. Der Regionale Entwicklungsträger Idee Seetal führt derzeit eine Bestandesanalyse aller Wasserversorgungsanlagen durch. Im Sommer 2022 sollen die konkreten Massnahmen für acht der neun Verbandsgemeinden und die über 30 Wasserversorger präsentiert werden. «Ziel ist es, die Versorgungssicherheit im Seetal zu gewährleisten und die Synergien der regionalen Infrastrukturen zu verbessern», sagt Roger Brunner, Geschäftsleiter der Idee Seetal.

Wassertanks für Auto waschen oder Rasen wässern

Neben der besseren Vernetzung bestehender Versorgungen sollen gemäss dem Kanton lokale Wasserspeichermöglichkeiten erweitert werden. Sprich: Das Regenwasser soll in Tanks aufgefangen werden. Was in der Landwirtschaft schon verbreitet ist, um etwa den Garten oder Gewächshäuser zu bewässern, soll gemäss Werner Göggel künftig auch bei Wohnsiedlungen ein Thema werden. «Es macht wenig Sinn, mit Trinkwasser das Auto zu waschen oder den Rasen zu wässern», sagt Göggel. «Hierfür würde sich gesammeltes Regenwasser besser eignen.»

Doch auch in der Landwirtschaft sieht der Abteilungsleiter Handlungsbedarf, etwa bei der Optimierung von Wasserspeichern und Bewässerungsanlagen. Das Wasser soll möglichst sparsam eingesetzt werden, so Göggel. Der Wasserentnahme aus Gewässern für durstige Äcker und Kulturen steht er hingegen kritisch gegenüber. Der Kanton erteile schon heute nur sehr zurückhaltend entsprechende Bewilligungen. Denn wenn bei Trockenheit der Bewässerungsbedarf am grössten ist, führen gleichzeitig auch die Bäche, Flüsse und Seen weniger Wasser.

Bauernverband: Klarere Regeln bei Wasserentnahme aus Gewässer

Bei der Erteilung von Bewilligungen für die Wasserentnahme wünscht sich Stefan Heller eine Änderung der Praxis. Gemäss dem Geschäftsführer des Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbands dauert es heute zu lange, bis ein entsprechendes Gesuch bearbeitet wird. Heller sagt:

«Wenn es trocken ist, müssen die Landwirte möglichst schnell Bescheid wissen, ob sie ihre Kulturen und Äcker bewässern dürfen oder nicht.»

Auch bezüglich der Wassermenge, die gefördert werden darf, erhofft sich der Agronom künftig mehr Klarheit. «Sonst ist der Anbau gewisser Kulturen mit einer zu grossen Ungewissheit verbunden.»

Wie der Kanton ortet auch Heller bei der Wasserversorgung Handlungsbedarf. Ihm zufolge bekunden vor allem abgelegene Höfe Probleme, da diese nicht immer an die öffentlichen Leitungen angebunden und somit auf eigene Quellen angewiesen sind. «Es gibt immer wieder Betriebe, die sich zusammentun wollen, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Doch das geht ins Geld.» Heller hofft daher auf finanzielle Unterstützung durch die Strukturverbesserungsbeiträge des Kantons.

Bis die Wasserversorgung in ganz Luzern verbessert ist, wird es sicherlich noch dauern. Angesichts der aktuell warmen Temperaturen ist nicht auszuschliessen, dass bis dahin die frisch aufgefüllten Grundwasserspiegel schon wieder versiegt sind.