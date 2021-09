Luzern: Rohre aus Eichenholz als Wasserleitungen

Geschichte Wasser wurde mit «Dünkeln» aus Eichenholz von Kriens nach Luzern geleitet Das alte Brunnennetz in Luzern mit Quellwasser aus Kriens funktioniert bis heute einwandfrei. Bis 1860 floss es in Holzröhren nach Luzern. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Das Krienser Quellwasser wurde zunächst während mehrerer Jahrhunderte in einem Leitungssystem aus sogenannten Dünkeln in das noch immer bestehende alte Brunnennetz in Luzern geleitet.

Beim Dünkel handelt es sich um einen ausgebohrten Fichten-, Buchen- oder Eichenholzstamm von drei bis vier Metern Länge.

Alter Dünkel, der als Museumsstück im EWL-Quellwasserwerk Sonnenberg aufbewahrt wird.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, Sonnenberg, 30. Juli 2021)

Das Ausbohren erfolgte von Hand oder mit Wasserkraft, mittels zwei bis drei Meter langen Dünkelbohrern.

Alte Zeichnung eines Dünkels und eines Dünkelbohrers. Jubiläumsbuch der Dünkelweiher-Zunft (Bild Paul Rienth)

Die Dünkel wurden zu langen Leitungen aneinandergesetzt und in den Boden verlegt. Die Stirnseiten wurden mit Metallringen verbunden und mit Harz oder Pech abgedichtet.

Historische Darstellung von der Herstellung eines Dünkels. Jubiläumsbuch der Dünkelweiher-Zunft

Vor dem Ausbohren wurde das Holz im Wasser gelagert. So konnte der frische Stamm luftdicht und unabhängig von Feuchtigkeitsschwankungen bis zum Bedarf an Lager gehalten werden. Zur Vermeidung von Trockenrissen wurden die Dünkel auch nach dem Aushöhlen bis zur Neuverlegung beziehungsweise bis zum Rohraustausch in sogenannten Dünkelweihern gelagert.

In Luzern gab es schon lange vor der Industrialisierung viele solche Weiher, vor allem in den Gebieten Obergrund oder in der Moosmatt. Der bekannteste war der Dünkelweiher, der sich am Standort der heutigen Pauluskirche befand. Die 1939 in Luzern gegründete Dünkelweiher-Zunft ist nach ihm benannt.

Der Dünkelweiher in Luzern, Aquarell um 1850. ZHB Luzern Sondersammlung"

Man geht davon aus, dass das Wort Dünkel von «ins Wasser tauchen» kommt, was im Mundart-Sprachgebrauch «dünkeln», «tünkeln» oder «deucheln» hiess. Die Holzdünkel wurden nach der Aufbewahrung im Weiher in der Dünkelhütte bearbeitet. Diese befand sich ursprünglich im Untergrund, dann ab 1708 im Obergrund und später im Eichwald. Das Luzerner Wasserleitungsnetz bestand jahrhundertelang aus Eichenholz des Allmender Eichwäldlis. Trotz grossem Wasserverlust und fauliger Leitungen war dieses System bis 1860 in Gebrauch. Um die Forstung neuer Eichen zu gewährleisten, war bis ins 18. Jahrhundert jedes frisch vermählte Paar zum Kauf einer neuen Eiche verpflichtet.

Peter Dietschi: Die Wasserversorgung im alten Luzern. Beitrag im 75-Jahre-Jubiläumsbuch der Zunft zum Dünkelweiher. 2. Auflage, 2014. Erhältlich bei: www.duenkelweiher.ch