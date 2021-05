Waldemme Wasserkraft: CKW wehrt sich gegen Einsprache von Umweltverbänden und fordern deren Rückzug Beim geplanten Wasserkraftwerk an der Waldemme bei Flühli würde vermutlich weniger Strom produziert als im Konzessionsgesuch angegeben, behaupten Umweltverbände. Die CKW wehrt sich und fordert von den Verbänden ihrerseits einen Beitrag für die Energiewende. Dominik Weingartner 25.05.2021, 18.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wird in der Natur gebaut, ist mit Widerstand zu rechnen. Das musste die Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW) jüngst wieder erfahren, als vier Umweltschutzverbände Einsprache gegen das geplante Wasserkraftwerk in der Waldemme bei Flühli erhoben. Aqua Viva, Fischereiverband, WWF und Pro Natura zweifelten, dass die CKW mit dem Kraftwerk tatsächlich so viel Strom produzieren können wie im Konzessionsgesuch angegeben. «Unstimmigkeiten bei den hydrologischen Messungen legen den Verdacht nahe, dass die tatsächliche Stromerzeugung um bis zu 25 Prozent geringer ausfällt als geplant», teilten die Organisationen mit. Das Kraftwerk sei darum vielleicht gar nicht wirtschaftlich, hiess es weiter.

Nun meldet sich die CKW zu Wort: «Vertiefte Abklärungen von CKW widerlegen die Vorbehalte gegen das Konzessionsgesuch für das Wasserkraftwerk Waldemme», heisst es in einer Mitteilung. Die angeführten Unstimmigkeiten bei den Abflussdaten würden sich aufgrund von Messungenauigkeiten bei der kantonalen Abflussmessstation Landbrügg an der Kleinen Emme in Schüpfheim ergeben. «Aus diesem Grund ist ein direkter Vergleich der Messreihen nicht zulässig, und die Vorbehalte bezüglich der Wirtschaftlichkeit treffen nicht zu.»

Strom für 1500 Haushalte



An der Waldemme will die CKW Strom für 1500 Haushalte produzieren. Insgesamt investiert das Energieunternehmen rund 13 Millionen Franken in das Wasserkraftprojekt. CEO Martin Schwab sagt: «Wenn wir von der Wirtschaftlichkeit nicht überzeugt wären, hätten wir die Projektierung längst abgebrochen.»

Visualisierung der Kraftwerkzentrale unterhalb der Chrutacherbrücke in Flühli. Ab hier fliesst das entnommene Wasser zurück in die Waldemme und durch die Lammschlucht. PD

Auf Anfrage zeigt sich CKW-Sprecher Marcel Schmid «irritiert» über die Einsprache der Umweltschutzorganisationen. «Wir waren in den vergangenen Monaten in einem engen Dialog mit den Verbänden», sagt er. Entgegen früheren Plänen bleibe beim jetzigen Projekt die Lammschlucht unberührt. «Wir haben ein nachhaltiges und wirtschaftliches Projekt», sagt Schmid. «Wir erwarten, dass die Umweltverbände ihre Einsprache zurückziehen.»

Laut Tamara Diethelm, Geschäftsführerin von WWF Luzern, ist das noch nicht klar. «Wir haben noch nicht entschieden», sagt sie auf Anfrage. Anfang Juni werde man sich mit CKW noch einmal zu einem Gespräch treffen. «Dieses Gespräch wollen wir abwarten», sagt Diethelm. Die Luzerner WWF-Geschäftsführerin begrüsst es, dass die CKW die Abflussdaten nach der Einsprache noch einmal genau unter die Lupe genommen hat. «Wir werden die Stellungnahme nun detailliert anschauen.» Sollten die Daten von der CKW stimmen, sei der Hauptkritikpunkt der Umweltverbände am Projekt aber entkräftet.

Schwierigkeiten bei Wind- und Wasserkraft

Für die CKW ist bei solchen Projekten die Ausgangslage sehr herausfordernd, wie Sprecher Marcel Schmid bestätigt. Der Atomausstieg der Schweiz ist beschlossen und mit dem Ausstieg aus fossilen Energien wird der Stromverbrauch steigen. Irgendwie muss die Lücke geschlossen werden. «In der Bevölkerung gibt es den Wunsch nach sauberem Strom», sagt Schmid. Aber wenn man ein Wasser- oder Windkraftprojekt plane, würden diese mit Einsprachen verhindert. «Das hat zur Folge, dass wir in der Schweiz zu wenig erneuerbaren Strom produzieren können und aus dem Ausland importieren müssen», sagt Schmid. «Das führt in Zukunft vor allem im Winter zu Problemen, denn in der kalten Jahreszeit ist die Schweiz schon heute auf Stromimporte angewiesen.»

Tamara Diethelm vom WWF bekräftigt, dass sich ihre Organisation für die Energiewende stark mache. «Es braucht aber einen guten Mix», sagt sie. «Bei der Wasserkraft haben wir bereits heute einen massiven Ausbau.» Viele Gewässer würden bereits genutzt. «Bei ungenutzten Gewässern wie der Waldemme schauen wir darum genauer hin», sagt Diethelm. Und bei der Windkraft sei es inzwischen so, dass der Widerstand bei der lokalen Bevölkerung jeweils grösser sei als bei den Umweltverbänden. Tatsächlich wurden gegen die Projekte Lindenberg und Stierenberg Initiativen aus der Bevölkerung lanciert. «Wir stellen uns nicht prinzipiell gegen Wasser- oder Windkraftwerke», sagt Diethelm. Aber: «Wir müssen jedes Projekt einzeln beurteilen.»