Wasserqualität Seit Jahren enthält das Nunwiler Trinkwasser zu viel Nitrat – mit einer Schutzzone geht es nur zögerlich vorwärts Wo Ackerbau betrieben wird, ist das Trinkwasser oft mit Nitrat belastet, so auch in Nunwil. Jahrelang wurde das Problem verschleppt, nun sollen die Quellen geschützt werden. Kurzfristig soll eine neue Wasserleitung Abhilfe schaffen. Reto Bieri 01.05.2021, 05.00 Uhr

Im Nunwiler Trinkwasser befindet sich seit Jahren zu viel Nitrat. «Dagegen unternommen wurde bislang nichts», ärgert sich Lisbeth Schwegler. Sie wohnt im kleinen Dorf, das zur Gemeinde Römerswil gehört und am südwestlichen Ende des Baldeggersees liegt. Vor einigen Jahren habe die Wasserversorgungsgenossenschaft Nunwil in einem Flugblatt gewarnt, dass man das Trinkwasser wegen zu hoher Nitratwerte nicht an Säuglinge verabreichen dürfe. Zu viel Nitrat kann zu Sauerstoffmangel in deren Blut führen. «Wenn meine Grosskinder zu Besuch sind, gebe ich ihnen nur Mineralwasser zu trinken», sagt Lisbeth Schwegler. Der Grund für das Problem liege angeblich darin, dass Gülle zu nahe an eine Quellwasserfassung ausgebracht wurde, genau wisse sie es aber nicht. Nitratsalze sind wichtige Nährstoffe für Pflanzen, weshalb sie oft in Düngern enthalten sind.

Dünger belastet mancherorts das Grundwasser. Ein Landwirt bringt Jauche mit Hilfe eines Schleppschlauchverteilers aus.

Bild: Pius Amrein (20. September 2016)

Zur Ursache könne er nichts sagen, erläutert Jvan Estermann, Präsident und Wassermeister der Wasserversorgungs-Genossenschaft Nunwil und verweist auf die kantonalen Stellen. Dass ein Problem mit zu hohen Nitratwerten besteht, bestätigt der Nunwiler Landwirt aber. Bis 2004 habe der Wert jeweils um die 23 Milligramm pro Liter betragen, dann ging er sukzessive nach oben und überstieg 2015 den Grenzwert fürs Trinkwasser, der laut Lebensmittelgesetzgebung 40 mg/L beträgt. In einem Flugblatt informierte die Wasserversorgung Nunwil - die etwa 120 Personen mit Trinkwasser versorgt - die Bevölkerung.

Nunwil bezieht sein Trinkwasser aus drei Quellen, die weiter oben am Erlosen-Hügelzug unterhalb des Dorfes Römerswil liegen. Zwei von drei Quellen sind laut Estermann nitratbelastet. «Es war klar, dass man etwas unternehmen muss.» Das habe auch die Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz (DILV) gefordert. Diese inspiziert regelmässig die Luzerner Wasserversorger um sicherzustellen, dass das abgegebene Trinkwasser bedenkenlos konsumiert werden kann.

Keine Einigung mit den Grundeigentümern

Für den Gewässerschutz verantwortlich ist hingegen die Dienststelle Umwelt und Energie (uwe). Sie untersucht die Wasserqualität von Grundwasser und Oberflächengewässern und ist zuständig für die Verfügung von Schutzzonen um Grund- und Quellwasserfassungen. Vor fünf Jahren beschloss das uwe zusammen mit der Wasserversorgung Nunwil, eine Schutzzone um die betroffenen Quellfassungen zu errichten. Doch seither ging es nicht vorwärts. Warum, weiss Jvan Estermann nicht.

Auf Anfrage bestätigt Werner Göggel, Abteilungsleiter Gewässer und Boden beim uwe, dass 2016 ein Verfahren für eine Schutzzone um die Quellwasserfassungen im Gebiet Obereigen eröffnet wurde. Das stiess offenbar auf Widerstand, wie sich aus der schriftlichen Antwort von Werner Göggel herauslesen lässt: «Zu diesem Zeitpunkt konnte keine Einigung über die Nutzungseinschränkungen zwischen Wasserversorgung und Grundeigentümern erzielt werden.» Warum die Behörden nicht entschiedener gehandelt haben, sagt Göggel nicht.

Grossteil des Nitrats stammt von Kunstdünger oder Gülle

Zu konkreten Fällen könne er wegen der Schweigepflicht keine Auskunft geben, sagt Silvio Arpagaus, Kantonschemiker und Leiter der Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz. Der grösste Teil des Nitrats im Grundwasser stamme aber von Dünger, entweder künstlich hergestelltem oder in Form von Gülle. Gemäss Bundesamt für Umwelt wird beim Nitrat der Grenzwert von 25 mg/l im Grundwasser landesweit an fast 15 Prozent aller Messstellen überschritten. Arpagaus:

«In überwiegend ackerbaulich geprägten Gebieten liegen die Konzentrationen an mehr als 40 Prozent der Grundwasser-Messstellen über dem Grenzwert.»

Nun, fünf Jahre später, scheint in Nunwil endlich eine Lösung in Sicht. Laut Jvan Estermann hat vor eineinhalb Monaten eine Sitzung mit dem uwe und der Gemeinde Römerswil stattgefunden. Es sei mitgeteilt worden, dass im Mai eine Schutzzone errichtet wird. Damit dürfe von einer Verbesserung der Situation ausgegangen werden, sagt Silvio Arpagaus. Wie lange es dauert, bis das Nitrat aus dem Boden ausgewaschen ist, sei von verschiedenen Faktoren abhängig und nur schwer vorhersagbar, so der Kantonschemiker.

Neue Leitung soll Versorgungssicherheit erhöhen

Bis die Nitratwerte im Nunwiler Quellwasser sinken, kann es also dauern. Um rasch eine Verbesserung der Qualität zu erhalten, wollen die Nunwiler ihr Trinkwasser mit jenem der Wasserversorgung Römerswil mischen. Dazu soll ab Herbst eine Verbindungsleitung gebaut werden, das Baugesuch ist laut Jvan Estermann eingereicht. Die Leitung sei wegen der Versorgungssicherheit auch langfristig eine sinnvolle Lösung.

Über die zu hohen Nitratwerte will Estermann die Nunwiler Trinkwasserbezüger informieren. Er werde wie bis anhin der halbjährlichen Rechnung ein Infoschreiben beilegen. Lisbeth Schwegler allerdings wünscht sich, dass offensiver kommuniziert wird. «Mit einem Flyer oder im Gemeindeblatt. So würde man die Mieter und die Neuzuzüger besser erreichen.»