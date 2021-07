Beaver-Schläuche gegen Hochwasser in Luzern

Wassersperren aus Grosswangen So wirksam wie das tierische Vorbild: Orangefarbene Biber schützen die Stadt Luzern vor dem Hochwasser Die grossen orangefarbenen Wasserschläuche prägen seit Tagen das Luzerner Stadtbild. Der Firmenchef aus Grosswangen erklärt, warum er keine Beaver-Schläuche an Lager hat – und wie viele Bestellungen in dieser Woche eintrudelten. Alexander von Däniken 16.07.2021, 17.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kein Tier staut das Wasser so effektiv wie der Biber. Auch mit englischem Namen und in anderer Form hält der Beaver das Wasser zuverlässig zurück. Seit Mittwoch prägen die orangefarbenen Schläuche das Luzerner Stadtbild entlang der Reuss und seit Donnerstag am Schwanenplatz.

«Die Wassersperren haben erfolgreich verhindert, dass zum Beispiel die Bahnhofstrasse überflutet worden ist», sagt Urs Dossenbach, Mediensprecher der Stadt Luzern. Und er fügt an: «Allein der Beaver an der Bahnhofstrasse ist rund 340 Meter lang.»

Ein Augenschein zeigt: Die doppelt geführte Sperre hält das Wasser davon ab, die Jesuitenkirche zu beschädigen.

Einer der Beaver-Schläuche vor der Jesuitenkirche in Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021)

Und das Restaurant Opus konnte zumindest einen Teil der Terrasse geöffnet haben. Doch woher kommen die Wassersperren?

Mit Wasser das Wasser bekämpfen

Die PVC-Schläuche stammen von der Beaver Schutzsysteme AG und werden seit 1999 bei der Bieri Tenta AG in Grosswangen produziert. Das Prinzip ist einfach: Die Schläuche werden mit Luft gefüllt und am Einsatzort platziert. Dank Ventilen können mehrere Elemente aneinander gereiht werden. Wenn die Sperre stimmt, werden die Schläuche mit Wasser gefüllt. Doch die Handhabung muss geschult werden. «Darum verkaufen wir die Systeme nicht ab Lager», sagt Andreas Roos. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Beaver Schutzsysteme AG – «aber nicht der Erfinder», wie er anfügt. Wer also ein Schlauchsystem bestelle, erhalte ein Päckli mit Schulungen. Diese führen die 50 bis 60 Vertriebspartner durch.

Besteller sind Behörden und Feuerwehren, «aber auch immer mehr Private», so Roos, der seine Firma als Einmannbetrieb führt. Für Private gebe es kleinere Schläuche, aber ebenfalls Schulungen. Immer bei einem Hochwasserereignis brummt das Geschäft. Das ist jetzt auch der Fall. Über 70 Bestellungen seien in dieser Woche eingetroffen, sagt Roos. Die neuen Kunden kämen aus der ganzen Schweiz, aber auch aus Deutschland. Eigentlich hätte Roos mit seiner Familie Ferien gebucht. «Das musste ich verschieben.»

Dafür gebe es wieder ruhige Jahre. «Der Hitzesommer 2003 beherrschte die Schweiz unmittelbar nach der Firmengründung», sagt Roos schmunzelnd. Dafür habe er sich nach dem Hochwasser 2005 vor lauter Bestellungen kaum retten können. Auch die Feuerwehr der Stadt Luzern klopfte an – zu spät, bekanntlich ist nichts an Lager. Immerhin konnte von der Gemeinde Vals ein Schlauch ausgeliehen werden. Ein Jahr später beschaffte sich die Feuerwehr dann eigene Schläuche. Jetzt stehen sie im ersten grossen Einsatz.

Leider bleiben die orangefarbenen Biber nicht vor Vandalenakten verschont, wie Urs Dossenbach sagt. Die Sperren müssen darum von Zivilschützern bewacht werden.