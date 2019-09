Wasserverbund Aquaregio zieht Bilanz: Grundwasserpegel haben sich erholt

Die Gemeinde Emmen will Wasser an Aquaregio wasser-sursee-mittelland verkaufen. Auf dem Bild zu sehen sind Impressionen aus dem Pumpwerk Schiltwald in Emmen. Das Bild entstand am Dienstag, 1. Mai 2018.Bild: (Pius Amrein / LZ)Wasser, Wasserpumpwerk, Pumpwerk, Reservoir, Wasserversorgung, Aquaregio