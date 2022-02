Luzern: Seetal fehlt künftig bis zu ein Viertel des Trinkwassers

Wasserversorgung Wegen Klima und Verschmutzung: Im Seetal fehlt künftig bis zu ein Viertel des Trinkwassers Eine Studie zeigt erstmals auf, wie sich der Wasserbedarf im Seetal bis 2050 verändern wird. Die Verantwortlichen planen, zusätzliches Wasser aus anderen Regionen zu beziehen. Reto Bieri Jetzt kommentieren 02.02.2022, 18.21 Uhr

Eine Analyse der regionalen Wasserversorgungsplanung hat ergeben, dass es im Seetal langfristig zu wenig Wasser geben wird. Bis zu einem Viertel der benötigten Menge könnte an einem heissen Sommertag im Jahr 2050 fehlen – und zwar auch «bei optimaler Nutzung der bestehenden Ressourcen», heisst es in einer Medienmitteilung des regionalen Entwicklungsträgers Idee Seetal vom Mittwoch. Das Seetal ist nebst Luzern Plus jene Region im Kanton Luzern, die noch über keine regionale Wasserversorgungsplanung verfügt. Unter Federführung der Idee Seetal wurde sie vor zwei Jahren in Angriff genommen.

Trotz zweier Seen gibt es im Seetal an trockenen Tagen zu wenig Wasser. Bild: Pius Amrein (30. August 2021)

Die Wasserkapazität für die rund 30’000 Einwohnerinnen und Einwohner sei zum ersten Mal quantifiziert worden, sagt Roger Brunner, Geschäftsleiter der Idee Seetal. Er bestätigt, dass der Bedarf an zusätzlichem Wasser gross ist.

«Die Zahlen sind eindrücklich und zwingen uns zum Handeln.»

Studie bestätigt Einfluss von Trockenperioden

Im Kanton Luzern gibt es grundsätzlich genügend Wasser. Das Seetal aber zählt zusammen mit Sursee-Mittelland zu jenen beiden Regionen, deren Wasserreserven gering sind. Das hat der Kanton im Bericht Wassernutzung und Wasserversorgung bereits vor einem Jahr publiziert. Im langjährigen Mittel reichen die Reserven zwar knapp aus, aber: «Das langjährige Mittel lässt keine Schlüsse auf das in Trockenperioden verfügbare Angebot zu», sagt Werner Göggel, Abteilungsleiter Gewässer der Dienststelle Umwelt und Energie. Die von der Idee Seetal nun gemachte detailliertere Wasserplanung bestätige dies.

Wasserversorgung wird regional geplant Die vier regionalen Entwicklungsträger (RET) sind beauftragt, mit regionalen Wasserversorgungsplanungen den Stand der Wasserversorgung und deren Sicherstellung zu überprüfen. In der Region Sursee-Mittelland nimmt die neu gegründete regionale Wasserversorgung Aquaregio diesen Auftrag seit 2019 wahr. Mit einer neuen Leitung und einem Vertrag mit der Wasserversorgung Emmen wird die Versorgungssicherheit der Region erhöht, heisst es im Bericht Wassernutzung und Wasserversorgung des Kantons Luzern. In der Region Luzern West sei die Erschliessung des ergiebigen Grundwasservorkommens in Burgrain in Alberswil in Planung. Für die Regionen Luzern Plus und Seetal fehlen regionale Wasserversorgungsplanungen.

An der Seetaler Studie mitgearbeitet hat Martin Schibli von der Firma Waldburger Ingenieure AG. Die Berechnungen seien auf einen Spitzentag dimensioniert worden, einen heissen Sommertag nach einer längeren niederschlagsarmen Periode. Berücksichtigt habe man, dass die Seetaler Bevölkerung bis 2050 um rund 15 Prozent wachsen wird. Eingerechnet ist auch eine Reserve von 20 Prozent, um Entwicklungen bei Gewerbe und Industrie zu ermöglichen sowie die klimatische Veränderung zu berücksichtigen. Das führt laut Schibli zu einem Anstieg des Wasserbedarfs von heute rund 16'000 Kubikmetern pro Tag (2019) auf rund 23'100 (2050).

Unter dem Strich resultiert ein Minus von 4700 Kubikmetern Wasser

Beim Wasserdargebot, also dem im Tal vorhandenen Wasser, zeige sich ein gegenläufiger Trend. «Durch die Klimaveränderung ist mit sinkenden Quellerträgen und einer geringeren Grundwasserneubildung zu rechnen», sagt Schibli. Langfristig reduziere sich das Wasserdargebot von rund 24'500 Kubikmetern pro Tag auf rund 19'500. Aufgrund der sehr kleinräumig strukturierten Wasserversorgung im Luzerner Seetal sei es zudem nicht möglich, eine vollständige Vernetzung zu realisieren. Unter dem Strich ergibt sich so bis 2050 ein Minus von 4700 Kubikmetern Trinkwasser, die in der Region an einem trockenen Sommertag fehlen werden. Zum Vergleich: Ein Kubikmeter Wasser enthält 1000 Liter. Laut Schibli verbraucht die Region Seetal jährlich rund 2,8 Millionen Kubikmeter Trinkwasser. Bis 2050 erhöht sich der Verbrauch voraussichtlich auf 3,9 Millionen.

Grafik: PD

Mit verschärften klimatischen Bedingungen habe das Seetal bereits zu kämpfen, sagt Roger Brunner, der Hitzesommer 2018 habe dies deutlich gezeigt.

«Teilweise musste Wasser mit Tanklastwagen zugeführt werden.»

Die globale Veränderung des Klimas werde zu einer systemrelevanten Herausforderung. Hinzu kämen Probleme hinsichtlich der Wasserqualität, wie Verunreinigungen durch Pestizid-Rückstände.

Zu hohe Chlorothalonil-Werte führten beispielsweise dazu, dass die WWZ AG – der Wasserversorger der Gemeinde Hochdorf – im März 2021 angekündigt hat, in der Reussebene ein Pumpwerk bauen zu wollen. Das dortige Grundwasser soll ins Seetal gepumpt und mit jenem aus den Grundwasservorkommen in Hochdorf und Ermensee vermischt werden. So sollen die Grenzwerte nicht mehr überschritten werden.

Blick ins Grundwasserpumpwerk der WWZ AG in Ermensee. Bild: PD

Um die Versorgungssicherheit mit Wasser langfristig zu gewährleisten, soll laut Brunner Wasser von ausserhalb des Seetals beschafft werden. In den nächsten Monaten werde abgeklärt, wie man die Versorgungslücke decken kann. Die Ergebnisse werden den beteiligten Gemeinden und Wasserversorgungen Anfang Mai vorgestellt. Näher dazu äussern will sich Brunner deshalb momentan nicht. Nicht möglich sei es, Trinkwasser aus dem Baldeggersee zu beziehen. Abklärungen in der Vergangenheit hätten gezeigt, dass er für die Wasseraufbereitung nicht geeignet sei. Bekanntlich ist der See überdüngt und muss künstlich belüftet werden.

Mögliche externe Wasserbezugsorte ausserhalb des Seetals, die nun abgeklärt werden. Grafik: Idee Seetal

