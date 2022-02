Wauwil Ersatzwahl im Gemeinderat 22.02.2022, 21.53 Uhr

Weil die derzeitige Gemeinderätin Ressort Soziales Gisela Wiedmer-Billich (SVP) per Ende März demissioniert, wird eine Ersatzwahl nötig. Diese setzt der Gemeinderat unter Vorbehalt einer stillen Wahl auf den 26. Juni an, wie er mitteilt. Wahlvorschläge können bis am 9. Mai um 12 Uhr bei der Gemeindekanzlei ein­gereicht werden.