Wauwil Partnerschaft mit Stiftung 01.07.2021, 08.34 Uhr

Der Verein ilanga wurde 2017 in Wauwil gegründet und bietet alleinerziehenden Müttern und deren Kindern in Äthiopien Hilfe. Mit der Stiftung Zuversicht für Kinder hat ilanga eine Partnerin gefunden, mit der in Äthiopien ein Center für Kinder eröffnet werden kann, heisst es in einer Mitteilung. Dort bietet die Stiftung alleinerziehenden Müttern einen Hort, wo sie ihre Kinder abgeben und einer Erwerbstätigkeit nachgehen können.