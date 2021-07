Wauwil Rega nach Verkehrsunfall im Einsatz Bei einer Kollision zweier Autos ist ein Fahrzeuglenker erheblich verletzt worden. Der Mann wurde von der Rega in ein Spital geflogen. 20.07.2021, 13.56 Uhr

Dieses Auto wurde beim Unfall stark beschädigt. Bild: Luzerner Polizei (Wauwil, 20. Juli 2021)



Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 20. Juli, kurz nach 11 Uhr auf der Hauptstrasse in Wauwil. Bei der Streifkollision zwischen zwei Autos wurde ein Lenker erheblich verletzt, wie die Staatsanwaltschaft Luzern mitteilte. Im Einsatz stand die Rega, welche den Mann in ein Spital brachte.