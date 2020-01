Wechsel bei zwei Geschäftsstellen 31.01.2020, 10.35 Uhr

(cro) In zwei Geschäftsstellen der Zuger Kantonalbank kommt es zu einem Führungswechsel: Angela Grossenbacher leitet künftig die Geschäftsstelle Walchwil, Patrik Schnidrig übernimmt die Verantwortung für die Geschäftsstelle Oberägeri. Zudem wird mit Stefan Künzli die Leitung der Firmenkunden in der Marktregion Lorze neu besetzt, heisst es in einer Medienmitteilung der Zuger Kantonalbank. Die Veränderungen erfolgen per 1.Februar 2020.