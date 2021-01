Wechsel Guido Graf übernimmt Präsidium der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf (CVP) übernimmt den Vorsitz der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorkonferenz ZGDK. Er folgt auf Martin Pfister (CVP). 06.01.2021, 14.10 Uhr

Guido Graf übernimmt das Präsidium der ZGDK. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 31. März 2020)

(rem) Graf hat das Präsidium ab Januar übernommen und werde in den kommenden Monaten wegen der Covid-19-Pandemie stark gefordert sein. Graf übernimmt das Präsidium vom Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister. Er hatte das Amt seit Januar 2016 präsidiert. Pfister habe in den letzten fünf Jahren unter anderem die Einführung der Liste «Ambulant vor stationär» koordiniert, heisst es in einer Mitteilung der ZGDK.