Wechsel in der Geschäftsleitung bei Ramseier Marco Clavadetscher wird neuer Leiter Marketing & Verkauf bei der Ramseier Suisse AG in Sursee. Sein Vorgänger Jürg Emmenegger verlässt das Unternehmen. 12.12.2019, 16.27 Uhr

Marco Clavadetscher wird Leiter Marketing & Verkauf bei der Ramseier Suisse AG in Sursee. Bild: PD

(cg) Die Ramseier Suisse AG hat einen neuen Leiter Marketing & Verkauf. Der 35-jährige Marco Clavadetscher wird diese Funktion gemäss Mitteilung per Januar 2020 von Jürg Emmenegger übernehmen und neu in der Geschäftsleitung Einsitz nehmen. Emmenegger habe sich entschieden, nach 12-jähriger Tätigkeit eine neue Herausforderung ausserhalb der Ramseier Suisse AG anzutreten.

Der neue Leiter Marketing & Verkauf, Marco Clavadetscher, ist schon länger im Unternehmen. 2009 begann er als Key-Account-Manager beim Produzenten von Obst- und Fruchtsaftgetränken mit Sitz in Sursee und verantwortet aktuell den Fachbereich Detailhandel/Industrie. Er hat den Master-Studiengang in Betriebswirtschaft an der Universität Bern abgeschlossen.

Die Ramseier Suisse AG führt die drei Marken Ramseier, Sinalco und Elmer. Daneben produziert sie diverse Getränke für den Schweizer Detailhandel sowie im Auftrag internationaler Grosskonzerne. Sie beschäftigt in der ganzen Schweiz rund 230 Mitarbeitende. (cg)