Wechsel in Führungsriege des Alterzentrums Tschann in Buchrain: Markus Zihlmann wird neuer Leiter Markus Zihlmann wird neuer Leiter des Alterszentrums Tschann. Er wird somit Nachfolger von Fabien Steinmann. Ausserdem plant der Gemeinderat Buchrain neue Massnahmen im Bereich Gesundheit. 03.12.2019, 08.35 Uhr

Markus Zihlmann (Mitte) wird neuer Leiter des Alterszentrums Tschann. Weiter im Bild: Sein Vorgänger Fabien Steinmann (links) und Sozialvorsteher Stephan Betschen. PD

(stp) Führungswechsel beim Alterszentrum Tschann in Buchrain: Markus Zihlmann übernimmt den Posten als Leiter des Alterszentrums und tritt somit in die Fussstapfen von Fabian Steinmann. Dies geht aus einer Mitteilung der Gemeinde Buchrain hervor. Steinmann ist seit über acht Jahren im Alterszentrum tätig und besitzt einen Bachelor in Pflege sowie einen CAS in Leadership.

Anlässlich der Verabschiedung von Fabien Steinmann übergab dieser gleichzeitig den Abschlussbericht des Projekts «Strategie Gesundheit». In den vergangenen acht Monaten erarbeitete er zusammen mit einer Expertengruppe im Auftrag des Gemeinderats Buchrain Fragen rund um das Thema Gesundheit, heisst es in der Meldung weiter. Nun liegt es am Gemeinderat, die weitere Strategie zu definieren und Massnahmen einzuleiten.