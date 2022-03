Andreas Graf wird Bereichsleiter der Migros Luzern

Wechsel Neuer Bereichsleiter für die Migros Luzern Andreas Graf wird neuer Leiter des Geschäftsbereichs Fachmärkte, Gastronomie und Outlet bei der Genossenschaft Migros Luzern. Er folgt auf Bettina Meyer. 30.03.2022, 11.11 Uhr

Andreas Graf wir neuer Bereichsleiter bei der Migros Genossenschaft Luzern. Er übernimmt den Beriech Fachmärkte, Gastronomie und Outlet von Bettina Meyer. Bild: PD

Die bisherige Bereichsleiterin für Fachmärkte, Gastronomie und Outlet verlässt die Genossenschaft Migros Luzern per Ende März 2022. Bettina Meyer wolle sich beruflich neu orientieren, informiert die Genossenschaft am Mittwoch. Ihr Nachfolger wird per 1. April Andreas Graf, der seit 2016 bei der Migros Luzern tätig ist, zuletzt als Leiter Verkaufsregion Supermärkte. Graf wird im Rahmen seiner neuen Funktion auch Mitglied der Geschäftsleitung.